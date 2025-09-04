БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Макрон: 26 държави са готови да изпратят свои войски в Украйна, като гаранции за сигурност

Тоня Димитрова
Всичко от автора
Чете се за: 03:25 мин.
По света
макрон държави готови изпратят свои войски украйна гаранции сигурност
26 държави от така наречената "Коалиция на желаещите" са готови да изпратят свои войски в Украйна, като гаранции за сигурност след постигане на мир. Това съобщи френският президент Еманюел Макрон след срещата на около 30 европейски лидери в Париж. Българският премиер Росен Желязков участва чрез видеоконферентна връзка.

Еманюел Макорн, президент на Франция: "Ние финализирахме американската подкрепа за гаранциите за сигурност. Съединените щати участваха във всички етапи на този процес. Второ - решихме да координираме нашите санкции, за да бъдем по-ефикасни и това беше дискусия, която водихме с президента Тръмп преди малко. Следващите етапи са прости - ще има нови контакти между американци и руснаци и се надяваме срещите, за които руснаците се ангажираха да станат реалност."

На срещата е договорена общата рамка на гаранциите за сигурност, обяви украинският президент Володимир Зеленски. Очаква се те да бъдат финализирани в следващите дни. Освен, че европейските лидери дадоха заявка, че са готови да поемат водеща роля за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна при сключване на мир, договорено беше да се засили и натискът върху Русия. В рамките на срещата лидерите проведоха видеоконферентен разговор с американския президент Доналд Тръмп, който призова Европа да спре да купува руски петрол, тъй като само миналата година Москва е получила над 1 милиард евро от продажби в Евросъюза. От Белия дом искат и да се окаже икономически натиск върху Китай, който финансира руските военни действия.

Целта все още е да има среща между Путин и Зеленски, обявиха европейските лидери, но ако няма мирни преговори ще последват нови санкции в координация със Съединените щати. На срещата присъства и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, с когото Зеленски е разговарял преди по-широкия формат.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Днес говорихме за нови санкции, които могат да увеличат натиска върху Русия. Коалицията активно обсъжда и разполагане на военнослужещи в Украйна, като гаранция за сигурност. Имаме базова рамка, в основата на която ще е силна украинска армия. Вече е ясно коя държава как ще може да участва със свои войници - кой по суша, кой по въздух, кой по море, или в киберпространството. Тези държави, които няма да изпращат свои сили, могат да се включат с финансова помощ."

Русия вече многократно заяви, че разполагането на западни войски под каквато и да е форма в Украйна, е неприемливо.

#коалиция на желаещите # Володимир Зеленски #Еманюел Макрон

