Хулио Веласкес: Българският отбор ще се опита да изиграе един добър двубой

Отборът на Испания е дошъл с най-добрия си състав. Говорим за един от най-добрите национални отбори в света, който разполага с много силни футболисти. Разбираемо, предимството е на страната на Испания. Това каза специално за БНТ старши треньорът на Левски Хулио Веласкес преди световната квалификация България - Испания тази вечер.

Двубоят е на Националния стадион "Васил Левски" и ще започне в 21:45 ч. БНТ ше предава срещата на живо.

Испанецът смята, че нашият тим ще се възползва от домакинството си.

"Все пак да не забравяме, че България е домакин. Ще играе пред собствена публика и ще може да разчита на много позитивна атмосфера. Смятам, че българският отбор ще се опита да изиграе един добър двубой и ще се опита да затрудни максимално Испания", добави Веласкес.

