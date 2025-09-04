БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за държавната собственост

от Елена Николова
У нас
Народното събрание отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за управление на държавната собственост.

Със 125 гласа „за“ депутатите отхвърлиха ветото. Това се случи с подкрепата на ГЕРБ-СДС, „БСП- Обединена левица“, „Има такъв народ“ и „ДПС-Ново начало“. Само един депутат от ИТН гласува „въздържал се“.
В подкрепа на ветото на държавния глава гласуваха от „Продължаваме промяната – Демократична България“, АПС, МЕЧ и „Величие“. Промените в Закона за държавната собственост бяха приети в последния ден преди лятната ваканция на депутатите.

През август президентът Румен Радев върна текстовете за ново обсъждане в зала с мотива, че "приетите в последния момент промени, отнемат установени в закон гаранции при осъществяване на определени разпоредителни сделки с имущество, поверено на държавата". Според него се улеснява продажбата на имущество от предприятия, включени в т.нар. забранителен списък по Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Според Радев с този ход кабинетът търси начин да бъде запълнен дефицитът в бюджета.

Част от опозицията заявиха още през юли, че целта на промените в закона е разпродаването на 4400 държавни имота. А днес от МЕЧ отбелязаха, че ще направят всичко възможно държавните имоти да не излизат на търг. Според тях това може би е най-голямата приватизация от 1996 г. насам.

