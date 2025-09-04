"Може би детето ми щеше да е живо сега": Ремонтират пътя край Телиш, където загина Сияна (ОБЗОР)

Започна ремонт на пътния участък, където при катастрофа в края на март живота си загуби 12-годишната Сияна. Това е част главния път Луковит - Плевен. Бащата на загиналото момиче взе част от асфалтовата настилка и ще я даде за изследвания в лаборатория. Така Николай Попов ще попълни с още данни паралелното разследване, което прави за катастрофата, в която загуби дъщеря си.

6 километра от пътя между Телиш и Радомирци, точно където стана тежката катастрофа на 31 март, ще бъдат ремонтирани през следващите седмици.

Николай Попов, баща на Сияна: "Ремонтът е закъснял, както са закъснели и знаците, които сложиха. Една седмица преди това да ги бяха сложили, може би детето ми щеше да е живо сега. Това, че започва ремонтът, е добре. До сега не се случи, защото имаше следствени действия."

Ремонтът е авариен и целта му е да се осигури безопасно преминаване през участъка през следващите месеци.

Инж. Венцислав Ангелов, и.д. директор на ОПУ Плевен: "Имаме проект, с който да възстановим асфалтовата настилка. От ръб до ръб ще бъде преасфалтиран целият участък. В 6-километровата зона ще бъде възстановена хоризонталната маркировка, знаковото стопанство и съответно ограничителните системи."

Ще бъде подменен целият стар износващ пласт асфалт, както и част от долния слой, за да се подобри значително устойчивостта на трасето.

Инж. Венцислав Ангелов, и.д. директор на ОПУ Плевен: "С което ще имаме по-добро сцепление и се характеризира като доста устойчиво, много тежко натоварване на участъка."

Бащата на Сияна взе част от фрезования стар асфалт от мястото, където камионът е навлязъл в насрещното, за да удари колата, в която е било момичето.

Николай Попов, баща на Сияна: "И ще го дам да го изследват в Минно-геоложкия университет, за да напряват изследване на фракцията, която е вложена вътре, защото по това, което знам до тук, е, че тази фракция не отговаря на нормативните изисквания."

Диана Русинова, председател на Европейския център за транспортни политики: "Правихме измерване на сцепление, на съпротивлението против хлъзгане и други дефицити. Направили сме и доклад."

Пътят трябва да бъде готов до 4 седмици, подготвя се проект и за основния му ремонт.