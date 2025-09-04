БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви...
Чете се за: 03:22 мин.
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 00:52 мин.
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е...
Чете се за: 02:15 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените...
Чете се за: 02:10 мин.
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Чете се за: 01:02 мин.
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв....
Чете се за: 00:55 мин.
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Опозицията води хибридна информационна атака, заяви Желязков за изслушването си по повод самолета на Фон дер Лайен

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Запази

На 31 август са регистрирани 54 интерференции на българска територия, посочи премиерът

Създаде се информационна каша около инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен - това е част от голямата хибридна информационна атака на опозиционните партии. Това заяви премиерът Росен Желязков на брифинг в Министерския съвет. Днес Желязков беше изслушан в Народното събрание по искане на ПП-ДБ.

"По време на захождането на самолета на председателя на ЕК, изчезва GPS сигналът, което се докладва от пилота на самолета на РВД. В разговора се предлага кацане по прибори. Самолетът прави необходимия заход за това и каца безопасно и безпрепятствено на летище Пловдив. Още когато делегацията слезе от самолета, беше споделено това с мен. В същия момент разпоредих на РВД и ГВА да направят необходимата проверка. Същия ден ми беше докладвано, че наземните прибори не са констатирали заглушаване - това обаче не означава, че на бордовите устройства на самолета такова не е констатирано. В тази връзка възложих на ГВА да се свърже с авиокомпанията, осъществила полета, за да се направи допълнителна проверка по отношение на приборите и компютрите в самолета. това е от компетенциите на авиокомпанията, ние искаме съдействие от тях".

В ситуации, в които обстоятелствата се докладват от екипажа на самолета, данните се приемат за 100% достоверни, още повече, че взаимодействието с РВД в този момент е много добро, обясни още Желязков.

"Интерференциите или "джамингът", защото не става въпрос за "спуфинг" - подмяна на картината или замаскиране. В случая очевидно имаме интерференции и много ясно днес заявих, че те се дължат на намеса в радиочестония спектър, която се реализира от разположените на Крим системи за спътникова интерференция и начинът, по който Руската федерация вади своята радиоелектронна война с Украйна, но в резултат на която страдат всички държави от Финландия до Либия включително".

На 31 август са регистрирани 54 интерференции на българска територия, такива има всеки ден от началото на войната в Украйна и ще продължат до нейния край, съобщи още премиерът.

По думите му опитите за провал на посещението на Фон дер Лайен у нас са подкрепени с протести от проруски партии, а целта е разколебаване на коалицията на желаещите за подкрепа на Украйна.

"Ние сме разочаровани, че в този момент нашите естествени геополитически партньори в лицето на ПП-ДБ вместо да подкрепят усилията на правителството за това този инцидент да бъде много правилно адресиран, днес избраха да атакуват българските институции и ведомства, призвани да отговарят за регулацията на авиоконтрола, както и тези, призвани да защитават националната сигурност. Напротив, мисля, че в тази ситуация българските институции, особено РВД и ГВА, са направили необходимото за осигуряване на безопасността на този полет".

Вижте цялото изявление във видеото

# Урсула фон дер Лайен #Росен Желязков #гроздан Караджов

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
2
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по целия свят
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
3
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон с 15 жертви
Микрофон улови Путин и Си да си говорят за трансплантация на органи и безсмъртие
4
Микрофон улови Путин и Си да си говорят за трансплантация на органи...
Гледайте световната квалификация България – Испания тази вечер по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте световната квалификация България – Испания тази...
Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи в училища и детски градини
6
Здравните карти на децата стават електронни: Без хартиени документи...

Най-четени

Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
1
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
2
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
3
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
4
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
5
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
6
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...

Още от: Политика

ПП настояват за нова процедура за избор на ръководство на КПК
ПП настояват за нова процедура за избор на ръководство на КПК
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за държавната собственост Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за държавната собственост
Чете се за: 02:10 мин.
Президентът Радев изрази съболезнования на семействата на загиналите при трагедията в Лисабон Президентът Радев изрази съболезнования на семействата на загиналите при трагедията в Лисабон
Чете се за: 00:35 мин.
В НС попитаха премиера в качеството на какъв Атанас Зафиров е на посещение в Китай В НС попитаха премиера в качеството на какъв Атанас Зафиров е на посещение в Китай
Чете се за: 02:47 мин.
Изслушаха премиера Желязков заради проблема със самолета на Фон дер Лайен Изслушаха премиера Желязков заради проблема със самолета на Фон дер Лайен
Чете се за: 05:20 мин.
Бойко Борисов за делегацията на Зафиров в Пекин: Отишли са с техни пари по време на отпуск Бойко Борисов за делегацията на Зафиров в Пекин: Отишли са с техни пари по време на отпуск
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви Желязков за изслушването си по повод самолета на Фон дер Лайен Опозицията води хибридна информационна атака, заяви Желязков за изслушването си по повод самолета на Фон дер Лайен
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за държавната собственост Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за държавната собственост
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Кола се вряза в група хора в Берлин, има ранени, включително и деца
Чете се за: 00:17 мин.
По света
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е задържаха на...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Преасфалтират отсечката, където при катастрофа загина 12-годишната...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв....
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ