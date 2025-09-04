Почина един от пострадалите работници в завод "Арсенал"

46-годишен работник загина след трудова злополука в Завод 3 на "Арсенал" Казанлък. Инцидентът стана тази сутрин по време на ремонтни дейности на сепаратор на центрофуга за нитроглицерин.

Мъжът бе откаран в болница с тежка коремна травма и подложен на спешна операция, но въпреки усилията на лекарите е починал.

При инцидента пострада и друг работник - на 56 години. Мъжът е с травма, довела до увреждане на слуха.

В помещението, където е станало произшествието, не е възникнал пожар и няма нанесени материални щети. Районната прокуратура в Стара Загора наблюдава досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда поради немарливо изпълнение на дейност, представляваща източник на повишена опасност. Извършен е оглед на местопроизшествието, предстои назначаване на съдебномедицинска и техническа експертизи и разпити на свидетели.

Срокът за разследването е два месеца.