Пореден инцидент в завод "Арсенал": Двама мъже са пострадали при трудова злополука

Двама мъже са пострадали при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък, съобщиха от прокуратурата в Стара Загора. Единият от тях е на 46 години и е с коремна травма, като му се извършва оперативна интервенция. Вторият е на 56 години и е с травма, увреждаща слуха му.

До момента е установено, че в 10.30 ч. днес в цех в оръжейния завод, по време на извършване на ремонтни работи на сепаратор на центрофуга за нитроглицерин, е настъпила трудова злополука. В помещението не е възникнал пожар и не са причинени материални щети.

Районната прокуратура в Стара Загора наблюдава досъдебно производство за това, че на двамата мъже е причинена средна телесна повреда поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Извърва се оглед на местопроизшествие, предстои назначаване на съдебномедицинска и техническа експертизи за установяване на причината за настъпване на инцидента. Ще бъдат разпитани и свидетели.