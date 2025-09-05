Възможно ли е да има общ десен кандидат за президент

Темата повдигна лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов
Темата за обща дясна кандидатура за предстоящите президентски избори днес беше отново поставена на дневен ред от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Той се обърна към партиите в дясноцентриския сектор, като заяви, че това е единствено възможният кандидат, който може да спечели тези избори.
Какво му отговориха от ПП-ДБ?
Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Единен, център-дясно, обществено приет, с репутация, подкрепен от дясноцентристките партии, човек, който да може 400 000 - 500 000 гласа периферия да привлече с името си, и ние с нашата мощ да го изберем за президент. Всичко останало е обречено на неуспех.И за кмета на Варна. Действията на КОНПИ и това, което се случи там, не само, че съм категорично против, не само го осъждам, но ако имам ето толкова малко власт, незабавно бих го освободил."
Асен Василев, ПП-ДБ: "Отсега да тръгнем да говорим за постове, ние много ясно сме заявили, че ние искаме да излъчим обща кандидатура с част от партиите, която да бие кандидатурата на ГЕРБ, а не да е обща с ГЕРБ. Радвам се, че и Бойко Борисов най-накрая е видял, че това е абсолютно политическо обвинение, скалъпено срещу Благомир Коцев и няма никаква причина той да бъде държан в ареста."