Политиците осъдиха инцидента с директора на полицията в Русе

Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Инцидентът в Русе, при който четирима младежи нанесоха побой на директора на полицията, предизвика реакция на парламентарно представените партии днес.

"Много лесно е да оправдаеш всичко с държавата - но държавата е такава, каквито сме ние всичките. И вместо да политиканства Радев или който и да е било, да се замислим за примера, който ние даваме всеки ден. Проблемът в случая не е, че е набит или е тежко контузен директорът. Проблемът е, че едни граждани, въобще не говоря за полицаи, за да предпазят децата, си правят забележка. Това какъв сигнал е към всички други, които видят подобни изстъпления на самозабравили се младежи", каза Бойко Борисов, председател на ГЕРБ.

"Абсолютно всяко посегателство към органите на реда и към всеки български гражданин е абсолютно недопустимо. И отношението, и реакцията е еднозначна", коментира Ивайло Мирчев, ПП-ДБ.

"Мисля, че не е нормално осмокласници да пребиват шефа на полицията, нито за осмокласниците, нито за шефа на полицията. Това показва пълен разпад на цялата система на правораздаване в страната. Това показва неспособност на полицията да защити себе си, камо ли да може да защити гражданите, а от друга страна показва, че когато мутренското е на почит и не се взимат мерки за това да има ред и порядък в държавата, осмокласници започват да пребиват шефове на полицията", заяви Асен Василев, ПП-ДБ.

"Причината всичко това да се случва е именно в мафиотския модел на управление на страната, който много години функционира по един и същи начин. И тук въпросът е - как се стигна до това действие, кой е виновен", каза Ивелин Михайлов, председател на "Величие".

