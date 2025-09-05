Росен Желязков: Достойнството на българския полицай трябва да бъде защитавано от държавата и да бъде уважавано от обществото

Случаят в Русе, при който младежи нанесоха побой на директора на полицията, коментира и премиерът Росен Желязков. Той присъства на откриването на нова сензорна линия на границата с Турция.

"Достойнството на българския полицай трябва да бъде гарантирано, трябва да бъде защитавано от българската държава и трябва да бъде уважавано от обществото. Аз пожелавам бързо възстановяване на вашия колега. Случаят в Русе показва, че е достигнал онзи момент на целенасочено атакуване на институциите през последните няколко години, което доведе до нарушено доверие, липса на синхрон и взаимодействие между институциите на властта", каза Росен Желязков.

Вътрешният министър Даниел Митов коментира, че няма информация за промяна на състоянието на пострадалия.