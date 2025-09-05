Росен Желязков: Достойнството на българския полицай трябва да бъде защитавано от държавата и да бъде уважавано от обществото

Случаят в Русе, при който младежи нанесоха побой на директора на полицията, коментира и премиерът Росен Желязков. Той присъства на откриването на нова сензорна линия на границата с Турция.
"Достойнството на българския полицай трябва да бъде гарантирано, трябва да бъде защитавано от българската държава и трябва да бъде уважавано от обществото. Аз пожелавам бързо възстановяване на вашия колега. Случаят в Русе показва, че е достигнал онзи момент на целенасочено атакуване на институциите през последните няколко години, което доведе до нарушено доверие, липса на синхрон и взаимодействие между институциите на властта", каза Росен Желязков.
Вътрешният министър Даниел Митов коментира, че няма информация за промяна на състоянието на пострадалия.
"Всички детайли по принцип са известни, но ще се въздържа от коментар поради простата причина, че има досъдебно производство и е редно в рамките на това досъдебно производство се изяснят всички детайли и прокуратурата да може да си подреди делото така, както трябва да бъде за пред съда", заяви Даниел Митов.