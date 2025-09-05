БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слънчево време през уикенда

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес времето ще остане слънчево, с временни увеличения на облачността главно в Източна България. Там и вятърът ще е до умерен, в осталите части от страната ще е слаб, от североизток. Температурите ще са от 28° до 33°, в София – около 29°, по морето - между 26° и 29°.

И през нощта ще е почти безоблачно. Изключение правят крайните източни райони - там ще започне да се образува ниска облачност или мъгла. Ще бъде почти тихо.

Утре следобед със слаб до умерен североизточен вятър. През деня ще е предимно слънчево. Мъглата на изток ще се разсее. Дневните температури ще са с градус по-високи от днес - между 29° и 34°, в София – около 29°.

По Черноморието - без промяна - от 26° до 28°. До обяд ще бъде мъгливо там, а след обяд ще е с разкъсана висока облачност.

Вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето остава умерено - 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, но особено ветровито. Ще духа умерен и силен североизточен вятър.

Температурите по най-високите части ще се понижат с около градус, докато в курортите ще се повишат още малко и максималните ще са от 17° на Алеко до 27° в Банско.

До средата на новата седмица ще е слънчево. Вероятност за изолирани следобедни превалявания има главно в планините и в планинските райони, както и над най-южните райони от Черноморието.

Вятърът ще е слаб, в Източна България - до умерен. Температурите ще останат без особена промяна - дневните ще са около 30°, все по-близки до обичайните за периода.

#прогноза на времето #времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
4
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията в Русе
Васил Терзиев: Мястото на Националния стадион не е в центъра на София
5
Васил Терзиев: Мястото на Националния стадион не е в центъра на София
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
6
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
6
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...

Още от: Времето

Топло време и в петък
Топло време и в петък
Предимно слънчево време в страната Предимно слънчево време в страната
Чете се за: 02:07 мин.
Слънчево, с изолирани превалявания в четвъртък Слънчево, с изолирани превалявания в четвъртък
Чете се за: 01:52 мин.
Очаква ни слънчев и топъл уикенд Очаква ни слънчев и топъл уикенд
Чете се за: 02:15 мин.
Слънчево време на изток, с валежи на запад в сряда Слънчево време на изток, с валежи на запад в сряда
Чете се за: 01:52 мин.
Сухото и горещо време продължава с температури над 35 градуса Сухото и горещо време продължава с температури над 35 градуса
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят обвинението за нападението
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Пожарът в Национален парк "Рила" е обхванал над 500 декара площ Пожарът в Национален парк "Рила" е обхванал над 500 декара площ
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в Димитровград Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в Димитровград
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Водата в Плевен е годна за пиене, съобщи директорът на здравната инспекция Водата в Плевен е годна за пиене, съобщи директорът на здравната инспекция
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Сайтът на "Националното тол управление" ще ни информира...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Росен Желязков: Достойнството на българския полицай трябва да бъде...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Политиците осъдиха инцидента с директора на полицията в Русе
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
(Не)възможен ли е диалогът за бъдещето на Украйна?
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ