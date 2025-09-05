Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили шефа на полицията в Русе

На 4 септември 2025 г. е започнало разследване на случай на хулиганска проява в централната част на Русе. Установено е, че четири лица са нанесли побой на двама души при опит да бъдат предупредени да прекратят хулиганските си действия, съобщиха от прокуратурата.

Наказателното производство е започнало по неотложност за извършени престъпления, касаещи нарушаването на обществения ред и делото е било възложено за наблюдение на прокурор от Районна прокуратура - Русе. Разследването се извършва от екип следователи от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Русе.

По делото са приобщени множество доказателства, сред които видеозаписи от охранителни камери, показания на свидетели и медицинска документация, която наложи преквалифициране на престъплението. При тези обстоятелства и съобразно правилата на процесуалния закон делото е подсъдно на Окръжен съд - Русе.

Към момента наблюдаващият прокурор е приел, че безспорно са доказани две престъпления - хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда на полицейски орган.

Към наказателна отговорност са привлечени четири лица - двама на 18, един на 19 и един на 15 години. Пълнолетните извършители са задържани до 72 часа, а непълнолетният извършител - до 48 часа, до довеждането им пред съда.

На 6 септември 2025 г. Окръжна прокуратура - Русе ще внесе искане до Окръжен съд - Русе за вземане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо всеки от извършителите на описаните престъпления.