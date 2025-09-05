БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Деца се качиха на кран в София заради "Селфи"

8-те деца, които бяха свалени от 205 метровата сграда край бул. Цариграско шосе в София, са искали да станат известни.Екстремни селфита им били нужни за да влязат в профил с милиони последователи. Руфтопинг или селфита от високи места е много опасно занимание.

Работници, които били в района са подали сигнала за деца на крана до 200 - метровата сграда.
Децата не са съзнавали опасността, разказват от МВР, което са разговаряли с децата.
Полиция, пожарна и алпинисти са пристигнали на място и са свалили първо 5, после още 3 деца от строеж.
Оказва се, че някои родители са знаели за тяхното хоби, но казали, че не са могли да ги спрат. Затова те вече са глобени.

