Фестивалът "Томатина" (La Tomatina)

Световноизвестният Фестивал Ла Томатина отбеляза своето 80-то издание.

Хиляди празнуващи взеха участие в ежегодните доматени битки в Буньол, област Валенсия.

Това е най-голямата хранителна битка в света. У частниците се замеряха с 120 хиляди килограма домати. Организаторите използват крушовидни домати от Бадахос, които са добре узрели, за да се избегнат наранявания и възможни инциденти.

Фестивалът е обявен за събитие от международен туристически интерес. Ето какво споделиха туристи от различни страни: