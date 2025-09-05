БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Чете се за: 03:15 мин.
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

Фестивалът "Томатина" (La Tomatina)

от БНТ
Чете се за: 00:37 мин.
Деца
Световноизвестният Фестивал Ла Томатина отбеляза своето 80-то издание.

Хиляди празнуващи взеха участие в ежегодните доматени битки в Буньол, област Валенсия.
Това е най-голямата хранителна битка в света. У частниците се замеряха с 120 хиляди килограма домати. Организаторите използват крушовидни домати от Бадахос, които са добре узрели, за да се избегнат наранявания и възможни инциденти.
Фестивалът е обявен за събитие от международен туристически интерес. Ето какво споделиха туристи от различни страни:

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
Васил Терзиев: Мястото на Националния стадион не е в центъра на София
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще е обект на легитимни атаки
България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство
Александра Богданска дефилира на кино фестивала във Венеция
Александра Богданска дефилира на кино фестивала във Венеция
Флорида планира премахване на задължителните ваксини Флорида планира премахване на задължителните ваксини
Чете се за: 00:55 мин.
Тъмната страна на екстремните "Селфита" Тъмната страна на екстремните "Селфита"
Чете се за: 00:57 мин.
Новините 04.09.2025г. Новините 04.09.2025г.
Чете се за: 00:20 мин.
Папа Лъв XIV се срещна с президента на Израел Папа Лъв XIV се срещна с президента на Израел
Чете се за: 01:00 мин.
GPS драма с полета на Урсула фон дер Лайен в България GPS драма с полета на Урсула фон дер Лайен в България
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили шефа на полицията в Русе
Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили шефа на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Голям пожар гори до Чипровци, изгорели са 10 постройки Голям пожар гори до Чипровци, изгорели са 10 постройки
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Зеленски: Членството на Украйна в ЕС е гаранция за сигурност Зеленски: Членството на Украйна в ЕС е гаранция за сигурност
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Нови камери на българо-турската граница: Откриха новоизградена...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След катастрофата в Лисабон: Преместиха останките на фуникуляра...
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Хамас публикува видео с израелски заложници
Чете се за: 00:37 мин.
По света
