Александра Богданска дефилира на кино фестивала във Венеция

Българската инфлуенсърка Александра Богдански дефилира на кинофестивала във Венеция.

Причината да бъде на кинофестивала във Венеция е свързана с мода. Кинофестивалът във Венеция е не е само за актьори и режисьори – той е и огромна сцена за мода, луксозни марки и публични личности.



Модни дизайнери и брандове често канят популярни лица като Александра да дефилират с техни тоалети и така получават международна видимост. В нейния случай дизайнерът Pembe Kenan е избрал именно нея да представи свои рокли. Кадри от червения килим се разпространяват светкавично по световни медии, а присъствието на инфлуенсъри като Александра гарантира допълнително внимание в социалните мрежи.

С две думи: тя не е там като актриса, а като лице от модния и медийния свят, което придава блясък и получава сцена пред международната публика.