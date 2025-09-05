БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Чете се за: 03:15 мин.
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александра Богданска дефилира на кино фестивала във Венеция

Чете се за: 01:07 мин.
Деца
Българската инфлуенсърка Александра Богдански дефилира на кинофестивала във Венеция.
Причината да бъде на кинофестивала във Венеция е свързана с мода. Кинофестивалът във Венеция е не е само за актьори и режисьори – той е и огромна сцена за мода, луксозни марки и публични личности.


Модни дизайнери и брандове често канят популярни лица като Александра да дефилират с техни тоалети и така получават международна видимост. В нейния случай дизайнерът Pembe Kenan е избрал именно нея да представи свои рокли. Кадри от червения килим се разпространяват светкавично по световни медии, а присъствието на инфлуенсъри като Александра гарантира допълнително внимание в социалните мрежи.
С две думи: тя не е там като актриса, а като лице от модния и медийния свят, което придава блясък и получава сцена пред международната публика.

Фестивалът "Томатина" (La Tomatina)
Фестивалът "Томатина" (La Tomatina)
Флорида планира премахване на задължителните ваксини Флорида планира премахване на задължителните ваксини
Чете се за: 00:55 мин.
Тъмната страна на екстремните "Селфита" Тъмната страна на екстремните "Селфита"
Чете се за: 00:57 мин.
Новините 04.09.2025г. Новините 04.09.2025г.
Чете се за: 00:20 мин.
Папа Лъв XIV се срещна с президента на Израел Папа Лъв XIV се срещна с президента на Израел
Чете се за: 01:00 мин.
GPS драма с полета на Урсула фон дер Лайен в България GPS драма с полета на Урсула фон дер Лайен в България
Чете се за: 00:57 мин.

