Нови камери на българо-турската граница: Откриха новоизградена сензорна линия в района на с. Крайново

До края на 2026 г. българо-турската граница трябва да бъде оборудвана на 100% със сензорно видеонаблюдение. Днес премиерът Росен Желязков и вътрешният министър Даниел Митов откриха ново 5-километрово трасе, снабдено с близо 100 камери.

От 271 км, каквато е дължината на браздата с южната ни съседка, 100 км е без видеонаблюдение. След стартирал проект тази година, 18 км вече са оборудвани със сензорни линии, стационарни постове и мобилни системи за наблюдение.

Беше показана и нова система за противодействие на неприятелски дронове. С нея Гранична полиция ще може принудително да приземява летателните апарати, както и да издирва пилотите им.

Пикът на мигрантския натиск е през август и септември. Само днес са блокирани близо 40 опита за нелегално преминаване на границата.