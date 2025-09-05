БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Разследването на катастрофата с АТВ в Слънчев бряг отива в окръжната прокуратура на Бургас

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
По случая вече може да бъде назначен и наблюдаващ прокурор

След смъртта на 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг, случаят отива под надзора на окръжната прокуратура в Бургас. Това съобщи преди БНТ ръководителят ѝ Георги Чинев.

По делото ще бъде назначен и наблюдаващ прокурор.

"Днес делото бе изпратено от колегите от районната прокуратура. Следва преквалификация на обвинението заради настъпилата смърт. Характерът и обемът на обвинението, което ще се измени, е единствено и само в рамките на процесуалната дискреция на наблюдаващия прокурор. той ще прецени дали деянието ще се преквалифицира като умишлено".

Според Георги Чинев е уместно да се образува отделно досъдебно производство за изнесените твърдения за несъответствия в регистрацията на АТВ-то - че по документи е много по-леко и с много по-малка мощност.

"Прокуратурата ще положи всички необходими усилия разследването да бъде проведено всестранно, обективно и пълно", увери Георги Чинев.

#АТВ #слънчев бряг #Георги Чинев

