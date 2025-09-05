След катастрофата в Лисабон: Преместиха останките на фуникуляра "Глория"

Според португалските власти, предварителният доклад за инцидента в Лисабон, при който загинаха 16 души и 21 са ранени, ще отнеме шест седмици.

Засега официални представители не коментират версиите, появили се в медиите, че скъсан кабел или отказ на спирачките може да са причина за трагедията.

Работници отстраниха и демонтираха останките на катастрофиралото влакче "Глория" в Лисабон, ден след инцидента. Разследването се води от няколко португалски ведомства. Операторът на градския транспорт в португалската столица е започнал също свое разследване на причините за трагедията.

Президентът и премиерът на страната, както и кметът на Лисабон, оставиха цветя на мястото на катастрофата и присъстваха на служба в памет на жертвите.

"Трябва да се разследват причините възможно най-бързо. Когато говорим за причини, говорим, от една страна, за изясняване на правната рамка около даден процес, а от друга страна, за технически причини", каза Марсело Ребело де Соуза, президент на Португалия.

Жертвите са петима португалски граждани, трима британци, двама южнокорейци, двама канадци и по един гражданин на Франция, Швейцария, Украйна и Съединените щати. Фуникулярът е особено популярен сред туристите и превозва около 3 милиона души годишно.

"Властите трябва да направят нещо повече за този вид фуникуляри, защото технологиите, инженерството и знанията вече са много по-развити от миналия век и благодарение на това можем да подобрим нещата", коментира Фернандо де Алмейда Сантос, президент на сдружението на инженерите в Португалия.

Управата на Лисабон спря временно и другите три фуникуляра в столицата - "Бика", "Лавра" и "Граса". Последният от тях е открит миналата година.