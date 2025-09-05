Каква е готовността на училищата в София преди старта на учебната година?

В момента се изграждат 7 нови корпуса на столични училища. Нито един от тях обаче няма да бъде готов за началното на учебната година. Все пак в най-напреднала фаза е новото крило на 55-о Средно училище "Петко Каравелов".

Кметът Васил Терзиев днес инспектира ремонта и уточни, че корпусът за 300 ученици ще бъде готов за втория срок. Освен нови класни стаи, разширението ще разполага и с нов STEM център, обновен физкултурен салон и театрална сцена.

Строи се и нова спортна зала в "Люлин". За планираното училище в "Манастирски ливади" пък вече е избрана фирмата, която ще прави проекта.

По време на проверката на ремонта на новия корпус, кметът Терзиев каза, че образователната инфраструктура е сред основните приоритети на Общината. През последната година са реализирани седем проекта за разширения и ремонти на училища, като целта е всички ученици да минат на едносменен режим.

"Всичко върви в срок, така че се надяваме февруари месец вече да влезне в експлоатация и 300 деца да могат да се присъединят. В още 7 училища текат ремонтни дейности, разширения", каза Терзиев.

Новото общинско училище с детска градина в "Манастирски ливади - Запад" вече е почти завършено. До края на месеца строителите ще приключат със строежа и ще започне обзавеждането му.

Това ще е първото ново общинско училище, строено в София от 1989 г. То ще разполага с 540 места, като модерната сграда ще е филиал на 2-ро училище и на 37-ма детска градина. На входа вече има нетърпеливи деца, които искат да започнат да учат там още сега. И там учениците и децата от детската градина ще могат да влязат през втория срок. В район "Триадица" текат и две разширения в 73-о и в 126-о училище.

"Сградата в 126-о училище е за първолаците и там се изгражда нов корпус и салон за тях, а в 73-о става дума за класовете от 1-4 клас и новият корпус ще позволи на учениците да минат на едносменен режим", коментира Димитър Божилов, кмет на район "Триадица".

Преди дни 15-членно жури избра победителя в конкурса за идеен проект на планираното отдавна ново училище в "Манастирски ливади - Изток". Фирма "ИПА" пребори голямата конкуренция от над 30 предложения.

"Аз искрено се надявам до края на годината вече да имаме работен проект и възможност за изваждане на разрешително за строеж. Вече текат и разговори и кой да поеме строителството, като не е изключено това да е общината, защото това е сериозен проект", каза Димитър Божилов.

Бъдещото основно училище, което ще се намира на ул. "Тодор Джебаров" ще е функционално и модерно, ще разполага и с басейн. Оптимистичната прогноза е строителството му да започне към средата на на следващата година.