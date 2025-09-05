БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Чете се за: 03:15 мин.
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Каква е готовността на училищата в София преди старта на учебната година?

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Запази

В момента се изграждат 7 нови корпуса на столични училища

каква готовността училищата софия старта учебната година
Слушай новината

В момента се изграждат 7 нови корпуса на столични училища. Нито един от тях обаче няма да бъде готов за началното на учебната година. Все пак в най-напреднала фаза е новото крило на 55-о Средно училище "Петко Каравелов".

Кметът Васил Терзиев днес инспектира ремонта и уточни, че корпусът за 300 ученици ще бъде готов за втория срок. Освен нови класни стаи, разширението ще разполага и с нов STEM център, обновен физкултурен салон и театрална сцена.

Строи се и нова спортна зала в "Люлин". За планираното училище в "Манастирски ливади" пък вече е избрана фирмата, която ще прави проекта.

По време на проверката на ремонта на новия корпус, кметът Терзиев каза, че образователната инфраструктура е сред основните приоритети на Общината. През последната година са реализирани седем проекта за разширения и ремонти на училища, като целта е всички ученици да минат на едносменен режим.

"Всичко върви в срок, така че се надяваме февруари месец вече да влезне в експлоатация и 300 деца да могат да се присъединят. В още 7 училища текат ремонтни дейности, разширения", каза Терзиев.

Новото общинско училище с детска градина в "Манастирски ливади - Запад" вече е почти завършено. До края на месеца строителите ще приключат със строежа и ще започне обзавеждането му.

Това ще е първото ново общинско училище, строено в София от 1989 г. То ще разполага с 540 места, като модерната сграда ще е филиал на 2-ро училище и на 37-ма детска градина. На входа вече има нетърпеливи деца, които искат да започнат да учат там още сега. И там учениците и децата от детската градина ще могат да влязат през втория срок. В район "Триадица" текат и две разширения в 73-о и в 126-о училище.

"Сградата в 126-о училище е за първолаците и там се изгражда нов корпус и салон за тях, а в 73-о става дума за класовете от 1-4 клас и новият корпус ще позволи на учениците да минат на едносменен режим", коментира Димитър Божилов, кмет на район "Триадица".

Преди дни 15-членно жури избра победителя в конкурса за идеен проект на планираното отдавна ново училище в "Манастирски ливади - Изток". Фирма "ИПА" пребори голямата конкуренция от над 30 предложения.

"Аз искрено се надявам до края на годината вече да имаме работен проект и възможност за изваждане на разрешително за строеж. Вече текат и разговори и кой да поеме строителството, като не е изключено това да е общината, защото това е сериозен проект", каза Димитър Божилов.

Бъдещото основно училище, което ще се намира на ул. "Тодор Джебаров" ще е функционално и модерно, ще разполага и с басейн. Оптимистичната прогноза е строителството му да започне към средата на на следващата година.

#нов корпус #София #училища

Последвайте ни

ТОП 24

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Васил Терзиев: Мястото на Националния стадион не е в центъра на София
4
Васил Терзиев: Мястото на Националния стадион не е в центъра на София
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
5
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще е обект на легитимни атаки
6
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство
6
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното...

Още от: Регионални

Нови камери на българо-турската граница: Откриха новоизградена сензорна линия в района на с. Крайново
Нови камери на българо-турската граница: Откриха новоизградена сензорна линия в района на с. Крайново
Голям пожар гори до Чипровци, изгорели са 10 постройки Голям пожар гори до Чипровци, изгорели са 10 постройки
Чете се за: 00:55 мин.
Министър Гуцанов с реакция след нападението над инспектори по труда в Димитровград Министър Гуцанов с реакция след нападението над инспектори по труда в Димитровград
Чете се за: 01:25 мин.
Нов пожар пламна над село Плоски Нов пожар пламна над село Плоски
Чете се за: 00:12 мин.
Агресивен пътник счупи врата на автобус от градския транспорт на Бургас Агресивен пътник счупи врата на автобус от градския транспорт на Бургас
Чете се за: 00:52 мин.
Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили шефа на полицията в Русе Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили шефа на полицията в Русе
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили шефа на полицията в Русе
Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили шефа на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Голям пожар гори до Чипровци, изгорели са 10 постройки Голям пожар гори до Чипровци, изгорели са 10 постройки
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Зеленски: Членството на Украйна в ЕС е гаранция за сигурност Зеленски: Членството на Украйна в ЕС е гаранция за сигурност
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Нови камери на българо-турската граница: Откриха новоизградена...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
11 от жертвите в Лисабон са чужденци
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Хамас публикува видео с израелски заложници
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ