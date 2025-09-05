БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

11 от жертвите в Лисабон са чужденци

В Португалия днес е обявен национален траур

11 от жертвите в Лисабон са чужденци
Португалската полиция съобщи днес, че 11 от 16-те загинали при дерайлирането на фуникулярната железница "Елевадор да Глория" в Лисабон са чужденци, предаде Асошиейтед прес.

Ден на траур беше обявен в Португалия.

Днес се очаква да бъде публикуван доклад с първи заключения за причините за дерайлирането на 140-годишното съоръжение. По данни на полицията са загинали петима португалци, трима британци, двама канадци, двама южнокорейци, един американец, един французин, един швейцарец и един украинец.

Първоначално се смяташе, че сред жертвите има и германски гражданин, но по-късно стана ясно, че е жив и се лекува в Лисабон.

Трагедията се случи в сряда вечерта, когато въжената железница излезе от релси.

Разследването по случая се води от няколко институции. Португалският премиер Луиш Монтенегро определи трагедията като една от най-големите в съвременната история. Отломките от фуникуляра бяха премахнати през нощта и поставени под полицейска охрана.

Профсъюзът на транспортните работници съобщи, че водачът на фуникуляра Андре Маркеш е сред загиналите, както и четирима служители на благотворителна организация, чиято централа се намира в горната част на хълма, по който се движи превозното средство, обяви, че четирима нейни служители са сред загиналите.

