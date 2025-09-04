МВнР: Няма данни за пострадали българи при инцидента в Лисабон

Няма постъпвали сигнали и данни за пострадали български граждани при инцидента с фуникуляра "Елевадор да Глория" в португалската столица Лисабон, съобщиха от Министерството на външните работи.

Компетентните власти продължават процедурите по идентификация на жертвите, като до момента не са обявени националностите на пострадалите лица.

В социалната мрежа Екс Министерството на външните работи изказа съболезнования на семействата на жертвите след инцидента с фуникуляр в Лисабон.

"Съкрушени от новината за толкова много загубени животи при ужасната катастрофа на фуникуляра в Лисабон. Изказваме най-искрените си съболезнования на семействата на жертвите на този трагичен инцидент и желаем на ранените бързо възстановяване".

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството на България в Лисабон на следните телефони: +351 213971713, +351933611337 или на имейл: Embassy.Lisbon@mfa.bg, допълват от МВнР.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: crisis@mfa.bg.

Снимки: БТА

Броят на жертвите на инцидента, при който фуникуляр дерайлира вчера в Лисабон, достигна 17 души. Днес в Португалия е ден на национален траур.