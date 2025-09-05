Спектакълът "Звук и светлина" - тази година и с жива музика

Поредно издание на "Звук и светлина" в Царевец. Тази вечер за първи път спектакълът ще бъде озвучен на живо.

Вдъхновено от френски замъци, ръководството на БКП решава да реализира проект със светлина и звук и у нас. Обсъдените варианти са Паметникът на свободата, Рилският манастир и хълмът Царевец. Във връзка с наближаването на честването на 800 години от въстанието на Асен и Петър се решава проектът да бъде направен в Търново, но не от капиталистическата френска фирма. Решението откриват в чехословашка фабрика, занимаваща се с автоматизация на атомни централи.

"Започва изграждането на макет на самия хълм Царевец, който в Прага, в едно студио е представен на нашата правителствена делегация и е одобрен по този начин", коментира инж. Първан Първанов, ръководител на "Звук и светлина".

За 3 години българо-чешката компания изгражда аудиовизуалната програма. За контролирането на светлините се използва американски компютър, а за звука - магнетофон. Тази конфигурация продължава да работи до 2014 година. Първият спектакъл, който остава в историята като недовършен е бил с дължина 8 минути. И е бил излъчен на 15 ноември 1985 година, което предизвикало сериозен интерес.

Червеният и зеленият лазер, ползвани навремето, били американски. Построена била и специална помпена станция под Патриаршията на Царевец, тъй като били необходими по 8 литра вода в секунда, за да се охлаждат.

Днес спектакълът "Звук и светлина" вече е цифровизиран, но дължината му е 17 минути, реализира се с 2400 прожектора, 140 светкавици, 630 километра кабели и 6 реално биещи камбани, които инсталирани с хеликоптер от Граф Игнатиево.