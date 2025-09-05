Киселова за посещението на Зафиров в Китай: Уважение към страната ни е да бъде поканена българска делегация

Партиите могат да работят конструктивно, коментира още тя
Във Велико Търново днес председателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира, че в началото на новия политически сезон партиите показват, че могат да работят конструктивно по важните проблеми като водната криза, например.
По думите ѝ има воля за работа по дългосрночните мерки за справяне с безводието в цялата страна.
Киселова коментира и посещението на Атанас Зафиров в Китай:
"Това е уважение към Република България - да бъде поканена българска делегация. Тя е в лицето на БСП. Не виждам да е укоримо или да има някакви аргументи. Кои критикуват? Тези, които не са поканени на това голямо честване, което се отбелязва, което слага край на Втората световна война".