Мачът България - Испания получи най-висок рейтинг в ефира на БНТ за цялото денонощие

Голям интерес към излъчването на двубоя за световните квалификации по футбол между отборите на България и Испания снощи.

Рейтингът на БНТ във времето на мача е най-високият в ефира. Над 690 хил. души са гледали срещата в един от пиковите моменти на двубоя.

Това е и третата най-гледана продукция в родния ефир за цялото денонощие.

България започна кампанията си за Мондиал 2026 със загуба от 0:3 срещу Испания пред 40 000 зрители на стадион "Васил Левски".

