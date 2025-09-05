БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Чете се за: 03:15 мин.
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

Чирпан също отбеляза годишнината от Съединението

Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Президентът Румен Радев прие почетния строй

По традиция заря-проверка се проведе и в Чирпан. Почетният стой беше приет от президента Румен Радев.

Доброволци от града преди 140 години решително подпомагат дейците на Съединението в борбата им за отстояване на единна и обединена България през 1885 г.

"140 години ни делят от онзи септемврийски ден, в който четата на храбрите чирпарнки доброволци поема към Плавдив, за да подкрепи с оръжие общонародното дело. Вашите предци се нареждат сред онези достойни българи, които дръзнаха да вземат съдбата на България в свои ръце е да превърнат Съединението в победа на българския дух и в триумф на Националния ни идеал за обединение", каза Румен Радев в словото си.

