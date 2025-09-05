Тази вечер Загребската опера гостува на сцената на Софийската. След малко повече от седмица Софийската опера ще върне гостуването като ще представи в Загреб един от своите спектакли с безспорен международен успех - "Валкюра" от Рихард Вагнер.

За знаковия първи по рода си гастрол трупата от Загреб е избрала модерна творба - операта "Ленън". Тя е написана от Иво Йосипович, който е президент на Хърватия от 2010 до 2015. Веднага след края на мандата си, той се посвещава на нейното създаване.

Историята започва с фаталния изстрел, който слага край на живота на Ленън и се разгръща стремително назад във времето през всички важни моменти от живота му. Музиката на операта е оригинална и в нея не звучат цитати от песните на Бийтълс. Акцентът обаче попада върху едно от най-популярните послания на Ленън "Правете любов, а не война!".