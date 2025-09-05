БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Чете се за: 03:15 мин.
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

Загребската опера гостува на сцената на Софийската

Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Тази вечер Загребската опера гостува на сцената на Софийската. След малко повече от седмица Софийската опера ще върне гостуването като ще представи в Загреб един от своите спектакли с безспорен международен успех - "Валкюра" от Рихард Вагнер.

За знаковия първи по рода си гастрол трупата от Загреб е избрала модерна творба - операта "Ленън". Тя е написана от Иво Йосипович, който е президент на Хърватия от 2010 до 2015. Веднага след края на мандата си, той се посвещава на нейното създаване.

Историята започва с фаталния изстрел, който слага край на живота на Ленън и се разгръща стремително назад във времето през всички важни моменти от живота му. Музиката на операта е оригинална и в нея не звучат цитати от песните на Бийтълс. Акцентът обаче попада върху едно от най-популярните послания на Ленън "Правете любов, а не война!".

"В училище, като погледнем учебниците, на кои хора се отдава почит? На войнолюбците. Това е трагедията на човечеството и трябва да обърнем много повече внимание на онези, които се борят за мир и създават мир по време на своя живот", каза

#Загребската опера #Софийска опера #спектакъл

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
Васил Терзиев: Мястото на Националния стадион не е в центъра на София
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще е обект на легитимни атаки
България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
Още три лекарствени продукта стават безплатни за децата до 7 години
Още три лекарствени продукта стават безплатни за децата до 7 години
Председателят на БЛС: Няма хартия за училище вече
Чете се за: 02:32 мин.
Наследници на открадната от нацистите картина я предадоха на аржентинските власти
Чете се за: 01:55 мин.
В България липсват 340 лекари в спешната помощ
Чете се за: 02:50 мин.
Директорът на Софийската опера и балет за гостуването на Загребската опера у нас: Музиката и изкуството сближават народите ни
Чете се за: 01:50 мин.
"Аполония" отбелязва 60-годишнината на Театър 199 с два спектакъла
Чете се за: 00:37 мин.

Каква е готовността на училищата в София преди старта на учебната година?
Каква е готовността на училищата в София преди старта на учебната...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили шефа на полицията в Русе
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Зеленски: Членството на Украйна в ЕС е гаранция за сигурност
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Нови камери на българо-турската граница: Откриха новоизградена...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След катастрофата в Лисабон: Преместиха останките на фуникуляра...
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Хамас публикува видео с израелски заложници
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
