Володимир Зеленски и Роберт Фицо се срещнаха в Украйна

Володимир Зеленски заяви, че Киев остава в готовност да доставя на Словакия газ и петрол, стига те да не идват от Русия.

Той прие и словашкия премиер Роберт Фицо в Ужгород и увери, че страната му ще продължава да дава отговор на руските удари върху енергийната й система. Фицо обяви, че пожелава на Украйна да намери бързо гаранции за своята сигурност и да постигне справедлив мир във войната си с Русия.

Словашкият премиер отбеляза, че двустранните отношения остават силни, въпреки различия в мненията, но подчерта, че украинските удари върху руската енергийна инфраструктура засягат негативно страната му. По-рано Братислава изрази силно недоволство от украинските атаки срещу петролопровода Дружба, който снабдява Словакия.

Тази седмица на среща с руския президент Путин в Пекин, Фицо заяви, че Словакия иска да нормализира отношенията си с Москва. За две години на поста си, словашкият премиер разговаря няколко пъти с руския президент, но за първи път проведе двустранна среща със Зеленски.