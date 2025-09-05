БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Чете се за: 03:15 мин.
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Володимир Зеленски и Роберт Фицо се срещнаха в Украйна

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Запази

Двустранните отношения остават силни, отбеляза словашкият лидер

Роберт Фицо - Володимир Зеленски
Снимка: БТА
Слушай новината

Володимир Зеленски заяви, че Киев остава в готовност да доставя на Словакия газ и петрол, стига те да не идват от Русия.

Той прие и словашкия премиер Роберт Фицо в Ужгород и увери, че страната му ще продължава да дава отговор на руските удари върху енергийната й система. Фицо обяви, че пожелава на Украйна да намери бързо гаранции за своята сигурност и да постигне справедлив мир във войната си с Русия.

Словашкият премиер отбеляза, че двустранните отношения остават силни, въпреки различия в мненията, но подчерта, че украинските удари върху руската енергийна инфраструктура засягат негативно страната му. По-рано Братислава изрази силно недоволство от украинските атаки срещу петролопровода Дружба, който снабдява Словакия.

Тази седмица на среща с руския президент Путин в Пекин, Фицо заяви, че Словакия иска да нормализира отношенията си с Москва. За две години на поста си, словашкият премиер разговаря няколко пъти с руския президент, но за първи път проведе двустранна среща със Зеленски.

# Роберт Фицо #Володимир Зеленски #Украйна #Словакия

Последвайте ни

ТОП 24

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Васил Терзиев: Мястото на Националния стадион не е в центъра на София
4
Васил Терзиев: Мястото на Националния стадион не е в центъра на София
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
5
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще е обект на легитимни атаки
6
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
6
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...

Още от: Европа

Британският кабинет "в ремонт" след принудителна оставка
Британският кабинет "в ремонт" след принудителна оставка
Европейската комисия глобява "Гугъл" с 2,95 милиарда евро Европейската комисия глобява "Гугъл" с 2,95 милиарда евро
Чете се за: 00:50 мин.
След катастрофата в Лисабон: Преместиха останките на фуникуляра "Глория" След катастрофата в Лисабон: Преместиха останките на фуникуляра "Глория"
Чете се за: 02:10 мин.
Зеленски: Членството на Украйна в ЕС е гаранция за сигурност Зеленски: Членството на Украйна в ЕС е гаранция за сигурност
Чете се за: 04:30 мин.
11 от жертвите в Лисабон са чужденци 11 от жертвите в Лисабон са чужденци
Чете се за: 01:42 мин.
(Не)възможен ли е диалогът за бъдещето на Украйна? (Не)възможен ли е диалогът за бъдещето на Украйна?
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

Каква е готовността на училищата в София преди старта на учебната година?
Каква е готовността на училищата в София преди старта на учебната...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили шефа на полицията в Русе Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили шефа на полицията в Русе
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Зеленски: Членството на Украйна в ЕС е гаранция за сигурност Зеленски: Членството на Украйна в ЕС е гаранция за сигурност
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Нови камери на българо-турската граница: Откриха новоизградена...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След катастрофата в Лисабон: Преместиха останките на фуникуляра...
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Хамас публикува видео с израелски заложници
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ