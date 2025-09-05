БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
Чете се за: 01:32 мин.
Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Чете се за: 03:15 мин.
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

Откриха първия ултраскоростен компютър в Европа

Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 01:05 мин.
Наука и технологии
"Юпитер" трябва да навакса изоставането на Стария континент в сферата на изкуствения интелект

откриха първия ултраскоростен компютър европа
Германският канцлер Фридрих Мерц откри днес първия ултраскоростен суперкомпютър в Европа.

Машината, наречена "Юпитер", трябва да компенсира изоставането на Стария континент от САЩ и Китай в областта на изкуствения интелект.

Суперкомпютърът се намира в Юлих, западно от Кьолн и може да извършва най-малко един квантилион операции в секунда. Заема площ от 3600 квадратни метра и работи с 24 хиляди чипа на американския гигант Енвидиа, специализиран в изкуствения интелект.

Според публикуваните параметри "Юпитер" е първият суперкомпютър с производителност ексафлопс в Европа и четвъртият в света. Съединените щати вече разполагат с три такива машини, които работят за Министерството на енергетиката.

"Юпитер" е дело на френския информационен гигант "Атос". Цената от 500 милиона евро е финансирана поравно от Европейския съюз и Германия.

#"Юпитер" # изкуствен интелект #суперкомпютър #Европа

