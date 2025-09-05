Откриха първия ултраскоростен компютър в Европа

Германският канцлер Фридрих Мерц откри днес първия ултраскоростен суперкомпютър в Европа.

Машината, наречена "Юпитер", трябва да компенсира изоставането на Стария континент от САЩ и Китай в областта на изкуствения интелект.

Суперкомпютърът се намира в Юлих, западно от Кьолн и може да извършва най-малко един квантилион операции в секунда. Заема площ от 3600 квадратни метра и работи с 24 хиляди чипа на американския гигант Енвидиа, специализиран в изкуствения интелект.

Според публикуваните параметри "Юпитер" е първият суперкомпютър с производителност ексафлопс в Европа и четвъртият в света. Съединените щати вече разполагат с три такива машини, които работят за Министерството на енергетиката.

"Юпитер" е дело на френския информационен гигант "Атос". Цената от 500 милиона евро е финансирана поравно от Европейския съюз и Германия.