БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
Чете се за: 01:32 мин.
Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Чете се за: 03:15 мин.
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Съединение направиха възстановка на историческите събития от навечерието на 6 септември

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази

Кулминацията беше тържествената заря

Съединение - 140 години - 6 септември
Снимка: БТА
Слушай новината

С възстановка на събития от навечерието на Съединението в град Съединение беше отбелязана тази вечер 140-та годишнина от обедини ето на Княжество България и Източна Румелия.

В автентични униформи пред жителите и гостите на града беше представена подготовката на четата водена от Продан Тишков - Чардафон и тръгването им към Пловдив, за да арестуват генерал-губернатора Гаврил Кръстевич и мирното му отвеждане след това в село Голямо Конаре.

За първи път тържествена заря-проверка се проведе и в пловдивското село Първенец – мястото, където е взето решението за осъществяване на Съединението. В празничното шествие до паметника на Захари Стоянов се включи и вицепрезидентът Илияна Йотова. Със заря- проверка бяха почетени събитията и в двете населени места.

#гр. Съединение #денят на съединението #възстановка

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
1
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
3
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
4
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще е обект на легитимни атаки
5
Путин размаха пръст: Всяко присъствие на чужди военни в Украйна ще...
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят обвинението за нападението
6
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
5
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Регионални

Поредна катастрофа на Орлов мост в София
Поредна катастрофа на Орлов мост в София
Булевард "Тодор Каблешков" в София може да бъде довършен след решение на ВАС Булевард "Тодор Каблешков" в София може да бъде довършен след решение на ВАС
Чете се за: 01:07 мин.
Пет пожара бушуват на територията на Югозападното държавно предприятие Пет пожара бушуват на територията на Югозападното държавно предприятие
Чете се за: 01:57 мин.
Заловиха трима бракониери в Национален парк "Централен Балкан" Заловиха трима бракониери в Национален парк "Централен Балкан"
Чете се за: 02:45 мин.
Чирпан също отбеляза годишнината от Съединението Чирпан също отбеляза годишнината от Съединението
Чете се за: 00:52 мин.
Първенец отбелязва 140 г. от Съединението с тържествена заря-проверка Първенец отбелязва 140 г. от Съединението с тържествена заря-проверка
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
Чете се за: 01:32 мин.
Голям шлем
Каква е готовността на училищата в София преди старта на учебната година? Каква е готовността на училищата в София преди старта на учебната година?
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили шефа на полицията в Русе Прокуратурата иска постоянен арест за младежите, пребили шефа на полицията в Русе
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Зеленски: Членството на Украйна в ЕС е гаранция за сигурност Зеленски: Членството на Украйна в ЕС е гаранция за сигурност
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Нови камери на българо-турската граница: Откриха новоизградена...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Нападнаха с брадви инспектори по труда при проверка на заведение в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След катастрофата в Лисабон: Преместиха останките на фуникуляра...
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ