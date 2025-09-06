Съдът гледа мярката на 22-годишния мъж заради инцидента с трамвая в София

Днес ще се гледа мярката на 22-годишния мъж, който беше задържан за инцидента с трамвая във вторник сутринта.

Вече стана ясно, че той е признал, че през прозореца е задействал ръчката на оставената без надзор мотриса. До инцидента се стигна след като ватманът оставил трамвая, без да бъде изцяло обезопасен и отишъл да си вземе кафе. Той също ще бъде наказан, защото е напуснал мотрисата.

Тепърва ще се изяснява вината му, като санкцията може да бъде предупреждение за уволнение или уволнение. При инцидента по чудо нямаше пострадали, но бяха нанесени големи материални щети, както на мотрисите, така и на паркираните наблизо автомобили. Близкият подлез е частично разрушен.