ИЗВЕСТИЯ

България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

Отново на път за празниците: Очаква се засилен трафик в цялата страна

от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Тапи се образуват в района на Кресненското дефиле по пътя за Гърция

В първия от поредицата почивни дни заради Деня на Съединението се очаква засилен трафик в цялата страна. Много почиващи по традиция са се насочили към Гърция за дългия уикенд.

Заради поредицата почивни дни много хора са се насочили за последно море в Гърция. Именно това е и причината да се оправдаят очакванията за засилен трафик към южната ни съседка.

Още от рано тази сутрин движението е много натоварено. В Кресненското дефиле и в Кресна автомобилите се движат бавно, като на места се образуват тапи. Очаква се трафикът да се засили дори още повече до обяд и да продължи да е тежък през целия ден.

Предприети са мерки от страна на АПИ като е въведено реверсивно движение в района на Симитли и лентите в посока Гърция са две. От полицията ще следят трафика и при нужда ще го регулират. Затова шофьорите е добре да тръгват подготвени за път, със заредени резервоари, храна и вода и най-вече с търпение.

При възможност хората могат да използват и алтернативния граничен пункт с Гърция - този при Гоце Делчев "Илинден - Ексохи".

