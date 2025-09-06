БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 04:25 мин.

Тръмп подписа указа за преименуването на Министерството на отбраната на Министерство на войната

Диана Симеонова от Диана Симеонова
По света
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Американският президент Доналд Тръмп подписа указа, с който преименува Министерството на отбраната на Министерство на войната, име използвано до 1949 година и заменено впоследствие.

Това стана в присъствието на ръководителя на Пентагона Пийт Хегсет, който отсега нататък ще се нарича "министър на войната". "Това е много по-подходящо име предвид света, в който живеем", каза Тръмп.

За да стане факт, промяната изисква и одобрение от Конгреса на Съединените щати. Смяната на името е скъпо начинание, защото ще изисква актуализиране на табелите и бланките, използвани не само от служителите в Пентагона, но и във военните бази по целия свят.

