Израелската офанзива в Газа: 12-етажна сграда беше срината със земята

"Портите на ада се отварят в град Газа" - това написа в социалната мрежа Екс израелският министър на отбраната Израел Кац, след като военните сринаха със земята висока сграда в гъсто населена част от града.

Американският президент Доналд Тръмп каза, че е в "задълбочени преговори" с палестинската групировка Хамас за освобождаване на останалите заложници.

Разрушената 12-етажна сграда "Муштаха" в западната част на град Газа е една от най-големите в града. Според израелците, тя е била използвана от Хамас.

Кореспонденти на "Ал Джазира", едни от малкото останали журналисти в ивицата - съобщиха, че времето между предупреждението за евакуация и атаката с изтребители, изравнили сградата в земята, е било недостатъчно за евакуация на големия брой разселени цивилни от палатките в околността.