БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Израелската офанзива в Газа: 12-етажна сграда беше срината със земята

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

"Портите на ада се отварят в град Газа" - това написа в социалната мрежа Екс израелският министър на отбраната Израел Кац, след като военните сринаха със земята висока сграда в гъсто населена част от града.

Американският президент Доналд Тръмп каза, че е в "задълбочени преговори" с палестинската групировка Хамас за освобождаване на останалите заложници.

Разрушената 12-етажна сграда "Муштаха" в западната част на град Газа е една от най-големите в града. Според израелците, тя е била използвана от Хамас.

Кореспонденти на "Ал Джазира", едни от малкото останали журналисти в ивицата - съобщиха, че времето между предупреждението за евакуация и атаката с изтребители, изравнили сградата в земята, е било недостатъчно за евакуация на големия брой разселени цивилни от палатките в околността.

#град Газа #войната в Газа #Израел срещу Хамас

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
1
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
2
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията в Русе
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
4
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят обвинението за нападението
5
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят...
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
2
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
3
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Близък изток

Хамас публикува видео с израелски заложници
Хамас публикува видео с израелски заложници
Израелската армия контролира около 40% от град Газа Израелската армия контролира около 40% от град Газа
Чете се за: 00:37 мин.
2200 души достигна броят на жертвите на земетресението в Афганистан 2200 души достигна броят на жертвите на земетресението в Афганистан
Чете се за: 00:45 мин.
Израелските сили напредват в Газа, въпреки международните призиви за край на офанзивата Израелските сили напредват в Газа, въпреки международните призиви за край на офанзивата
Чете се за: 01:07 мин.
Над 1400 са жертвите на силното земетресение в Афганистан Над 1400 са жертвите на силното земетресение в Афганистан
Чете се за: 02:25 мин.
Грета Тунберг и Сюзън Сарандън отплаваха за Газа с флотилия от кораби с помощи Грета Тунберг и Сюзън Сарандън отплаваха за Газа с флотилия от кораби с помощи
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

България чества 140-ата годишнина от Съединението
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Как България ще отбележи 140-ата годишнина от Съединението Как България ще отбележи 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:45 мин.
Регионални
Премиерът Росен Желязков: Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор Премиерът Росен Желязков: Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Вицепрезидентът Илияна Йотова: Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата Вицепрезидентът Илияна Йотова: Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Отново на път за празниците: Очаква се засилен трафик в цялата страна
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Съдът решава дали да останат в ареста младежите, пребили шефа на...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Тръмп подписа указа за преименуването на Министерството на...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
Чете се за: 01:42 мин.
Голям шлем
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ