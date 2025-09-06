Съединението през историята на рода Шилеви от Голямо Конаре

Сред съхранената памет за Съединението се откроява историята на рода Шилеви - Петър Шиле, един от основните дейци на събитията от 6 септември и Недялка Шилева - единствената жена сред четниците, поели пътя за Пловдив. Документални свидетелства с неоценима стойност пази наследникът на фамилията - арх. Георги Шилев, за когото днешния ден е и личен празник.

арх. Георги Шилев: "Петър Шилев е мой прадядо, а Недялка Шилева е негова племенница. Тя е била под силно негово влияние, на Петър Шилев, на чичо си фактически."

Архитект Георги Шилев научава славната история на своя род от баща си, страстен изследовател на събитията от 1885 година.

арх. Георги Шилев: "Петър Шилев е написал манифеста във вестник „Борба“, Захари Стоянов го издава за това, че тази власт, повече не може да се търпи. С много ентусиазъм е било всичко. Те са ушили униформи, знамето, както знаете Недялка Шилева го е направила в къщата на Петър Шилев, съвсем скрито е направено."

С тактичност и дипломация Петър Шилев успява да укроти "буйните глави" в четата.

арх. Георги Шилев: "Ако използваме тази модерна дума медиатор, Петър Шилев е бил нещо такова, защото точно, когато тръгва четата, започва една кавга кой да води съответната дружина.Петър Шилев успява да ги успокои като дава на едните задача да тръгнат от едното место и да се съединят до Пловдив…т.е. да не се избият докато стигнат."

След свалянето на генерал-губернатора Гаврил Кръстевич в Пловдив именно Недялка Шилева го съпровожда във файтона из целия град, за да възвестят Съединението.

арх. Георги Шилев: "Тогава е нямало социални мрежи, ставала е една манифестация по улиците. И тя с Гаврил Кръстевич, който е бил много кротък и спокоен човек, между другото приел Съединението съвсем нормално. Но тя с извадена сабя го ескортира във файтона."

Събитията от 6 септември за Георги Шилев са ценни исторически уроци за саможертва в името на съединена България.

арх. Георги Шилев: "Много са се страхували. Когато са тръгвали за Пловдив - той е казал на жена си, Неделя се е казвала жена му, той е казал: "От утре въжетата ще поскъпнат", т.е. не се знае какво ще става, може да има бесилки."

След Съединението Петър Шилев става кмет на Пловдив, участва и в няколко парламента, а неговата племенница Недялка се омъжва за Продан Тишков Чардафон. Имат две деца. Любен и Свобода.

арх. Георги Шилев: "И двете деца почиват рано. Любен завършва архитектура в Швейцария, но от туберкулоза и умира. Свобода също доколкото знам почива доста рано, тя остава сама в София."

Днес малка мемориална плоча на фасадата на жилищна кооперация в Пловдив свидетелства къде е била родната къща на Петър Шилев. А в първия издигнат паметник в чест на героите, на централния площад в Съединение, е изваяна фигурата на Недялка Шилева във въстанически дрехи, яхнала кон и развяла знамето на Голямоконарската чета.

Автор: Златка Далчева