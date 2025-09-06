БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)

Иво Никодимов
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
Снимка: БТА
Героят от Дойран, ген. Владимир Вазов вече има паметник в София.

"Трябва да победим или да умрем – друг избор няма!" - с тези думи Вазов повежда войската в Дойранската епопея. И печели.

На 19 септември 1918 г. части на Българската армия спират настъплението на британската армия в битката при Дойран - последната, най-героична и най-кървава страница от Дойранската епопея.

Дойранска епопея е събирателно название на пет отбранителни сражения, които Българската армия води срещу настъпващите сили на Антантата през позиционния период на южния фронт на Първата световна война в района на град Дойран (разположен на югозападния бряг на Дойранското езеро в Македония, разрушен напълно през Първата световна война. Днес името Дойран носят две села в Северна Македония и едно село в Гърция).

На 16 септември 1918 частите на Антантата започват ново масирано настъпление срещу Дойранската позиция. Срещу защитаващата я Девета плевенска дивизия (около 30 000 души), под командването на генерал-майор Владимир Вазов, са хвърлени 4 английски, 2 гръцки и 1 френска дивизии с числен състав над 75 000 души, под командването на генерал Джордж Милн.

Английският премиер Лойд Джордж пише: "В никоя война англичаните не са давали наведнъж толкова много жертви, както при Дойран."

В 1936 г. в Лондон се организира честване за края на войната. От българска страна делегацията ръководи ген. Владимир Вазов. Когато слиза от влака на гара Виктория, на перона е подреден блок на английската армия, а командващият церемонията дава заповед: "Свалете знамената! Минава генерал Вазов - победителят при Дойран!"

От 1926 до 1932 година ген. Владимир Вазов е кмет на София. След комунистическия преврат от 9 септември 1944 г. престъпният комунистически режим интернира ген. Вазов в Рибарица. Въпреки заслугите му към България, преди 80 години Владимир Вазов умира в крайна бедност.

Паметникът на ген. Владимир Вазов беше открит от министъра на правосъдието Георги Георгиев и кмета на София Васил Терзиев.

снимки: БТА

#ген. Владимир Вазов #София #паметник

