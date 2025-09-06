Димитър Карамфилов: Божидар Саръбоюков може да се представи много добре на световното първенство

Треньорът на Божидар Саръбоюков Димитър Карамфилов е уверен във възможностите на своя възпитаник преди световното първенство по лека атлетика в Токио.

Надпреварата ще се състои от 13 до 21 септември и ще бъде излъчена в ефира на БНТ.

"За Токио заминаваме с повдигнато настроение. Готови сме за това състезание. Божидар може да се представи много добре. Доста добра подготовка направихме. Смятам, да покажем това, за което се готвихме цяла година", сподели той в интервю за БНТ.

Според него лекоатлетът е в много добро състояние, въпреки честите боледувания в хода на сезона.

"Неговото представяне до момента е изключително добро. Зимата стана европейски шампион, но след това последваха много препятствия, които му попречиха да покаже своя потенциал. След европейското първенство изкара три пъти грип, преди всяко голямо състезание. Сега е в доста добро състояние. Много лични резултати направи. Смятам да покажем хубав резултат", допълни наставникът.

Вижте цялото интервю във видеото.