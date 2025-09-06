БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в...
Чете се за: 02:00 мин.
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

Божидар Саръбоюков: Нямам търпение за световното първенство

Спорт
Лекоатлетът не мисли за конкуренцията, като се фокусира единствено върху личното си представяне.

Лекоатлетът Божидар Саръбоюков очаква с нетърпение участието си на световното първенство в Токио.

Надпреварата ще се състои от 13 до 21 септември и ще бъде излъчена в ефира на БНТ.

"Чувствам се в отлична форма и се надявам да я покажа на състезанието. Нямам търпение вече. Състезанието е чак в Япония е заради чакането желанието и тръпката малко ще се убият, но това е част от спорта. Не се притеснявам от адаптирането, защото за всички е едно и също. Имам 8-9 дни да се аклиматизирам, което е достатъчно", сподели той в интервю за БНТ.

Българският национал не се фокусира върху конкуренцията, като мисли единствено за личното си представяне.

"Физически се чувствам много добре. Всичко е точно с глезена. Надявам се да нямам проблеми, точно преди да изляза. Имам цели, които ще оставя за себе си. Смятам да се представя по най-добрия начин. Не виждам конкуренция. Просто гледам да си направя моя резултат. Другите да скачат, колкото искат", допълни

Вижте цялото интервю във видеото.

#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г. #Божидар Саръбоюков

