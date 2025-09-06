Антон Недялков: Утре ни чака много тежък мач

Антон Недялков ще бъде капитан на България в отсъствието на контузения Кирил Десподов. Защитникът на Лудогорец (Разград) ще поведе българските футболни национали във втория мач от световните квалификации срещу тима на Грузия утре.

Недялков, който участва на пресконференцията заедно с националия селекционер Илиан Илиев, подчерта важността на колективния дух, отборната работа срещу грузинците.

Срещата започва в 16:00 часа българско време на стадион "Борис Пайчадзе" и ще бъде излъчена пряко по БНТ 1 и БНТ 3.

На въпрос с какво българите могат да компенсират липсата на класа, каквато притежават съперниците в група "Е", Недялков отговори:

"Отборният дух, колектива, това са силните качества и всеки един в съблекалнята е наясно с това нещо, и смятам, че в утрешния двубой ще се види това."

След това той беше попитан дали разликата с испанския тим тежи и пречи на самочувствието на отбора.

"Не би трябвало да е демотивиращо това да видиш, че има по-добри футболисти от теб. Това може да ти дава само надежда, стимул, да се развиваш и да стигнеш тяхното ниво. Смятам, че това е мотивиращо и показва на младите футболисти как да работят и как трябва да се развиват", обясни той.

На въпрос как би предпочел да завърши срещата Грузия – Турция (2:3), ако можеше да избира, за да бъде по-удобно за българския тим той отговори:

„Аз очаквах Турция да победи, не очаквах да е толкова лесно. Но Грузия са много добър отбор. Утре ни чака много тежък мач, и ако не бъдем като един стойностен отбор, всички заедно, няма да имаме никак добри условия".

