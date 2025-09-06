БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от...
Чете се за: 03:42 мин.
Съдът остави в ареста четиримата задържани за побоя над...
Чете се за: 03:42 мин.
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в...
Чете се за: 02:37 мин.
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

Антон Недялков: Утре ни чака много тежък мач

Чете се за: 02:12 мин.
Български футбол
антон недялков чака тежък мач
Антон Недялков ще бъде капитан на България в отсъствието на контузения Кирил Десподов. Защитникът на Лудогорец (Разград) ще поведе българските футболни национали във втория мач от световните квалификации срещу тима на Грузия утре.

Недялков, който участва на пресконференцията заедно с националия селекционер Илиан Илиев, подчерта важността на колективния дух, отборната работа срещу грузинците.

Срещата започва в 16:00 часа българско време на стадион "Борис Пайчадзе" и ще бъде излъчена пряко по БНТ 1 и БНТ 3.

На въпрос с какво българите могат да компенсират липсата на класа, каквато притежават съперниците в група "Е", Недялков отговори:

"Отборният дух, колектива, това са силните качества и всеки един в съблекалнята е наясно с това нещо, и смятам, че в утрешния двубой ще се види това."

След това той беше попитан дали разликата с испанския тим тежи и пречи на самочувствието на отбора.

"Не би трябвало да е демотивиращо това да видиш, че има по-добри футболисти от теб. Това може да ти дава само надежда, стимул, да се развиваш и да стигнеш тяхното ниво. Смятам, че това е мотивиращо и показва на младите футболисти как да работят и как трябва да се развиват", обясни той.

На въпрос как би предпочел да завърши срещата Грузия – Турция (2:3), ако можеше да избира, за да бъде по-удобно за българския тим той отговори:

„Аз очаквах Турция да победи, не очаквах да е толкова лесно. Но Грузия са много добър отбор. Утре ни чака много тежък мач, и ако не бъдем като един стойностен отбор, всички заедно, няма да имаме никак добри условия".

Вижте цялата пресконференция във видеото!

Свързани статии:

Илиан Илиев в навечерието на мача с Грузия: Не са много въпросите, които имам за състава
Илиан Илиев в навечерието на мача с Грузия: Не са много въпросите, които имам за състава
Селекционерът на България говори преди световната квалификация с...
Чете се за: 03:22 мин.
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
Студийна програма започва в 15:30.
Чете се за: 00:40 мин.
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
1
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7...
Булевард "Тодор Каблешков" в София може да бъде довършен след решение на ВАС
3
Булевард "Тодор Каблешков" в София може да бъде довършен...
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
4
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
5
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
България чества 140-ата годишнина от Съединението
6
България чества 140-ата годишнина от Съединението

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Илиан Илиев в навечерието на мача с Грузия: Не са много въпросите, които имам за състава
Илиан Илиев в навечерието на мача с Грузия: Не са много въпросите, които имам за състава
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:40 мин.
Димитър Димитров, Любомир Ганев и Георги Младенов в "Арена спорт"
Чете се за: 00:45 мин.
Мачът България - Испания получи най-висок рейтинг в ефира на БНТ за цялото денонощие
Чете се за: 00:42 мин.
Ивайло Чочев: Испания разполага с най-добрите футболисти в света
Чете се за: 01:22 мин.
Красимир Балъков: Няма слаб противник в тази група
Чете се за: 00:47 мин.

"Горди сме, че сме българи": България празнува 140 години Съединение (СНИМКИ)
"Горди сме, че сме българи": България празнува 140 години...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите
Чете се за: 03:42 мин.
Спорт
Съдът остави в ареста четиримата задържани за побоя над шефа на полицията в Русе
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Палки, сълзотворен газ и водни оръдия: 10 месеца след трагедията в Нови Сад протестите в Сърбия не стихват
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Зеленски покани Путин в Киев за преговори
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Патриарх Даниил: Съединението е ярък пример, че нашите предци са...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
