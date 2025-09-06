Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3

Емоциите от мача с Испания още ще витаят във въздуха, но време за почивка няма.

Националният ни отбор се отправя към Грузия за второто си изпитание от световните квалификации, което също се очертава доста сложно.

Хвича Кварацхеля и неговите колеги се носят на крилете на ентусиазма през последните години и амбициите им далеч не се разпростират до достойно представяне в групата.

Имат ли "лъвовете" скрити козове в ръкава си? Ще изиграем ли мъдро двубоя в Тбилиси?

Гледайте Грузия – България в неделя, 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3.