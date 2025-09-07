Стотици арести в Лондон, полицията задържа поддръжници на пропалестинска група

Лондонската полиция арестува близо 300 души по време на протест в подкрепа на пропалестинска организация.

Снимки: АП/БТА

Близо 1500 демонстранти излязоха по улиците на британската столица, като призоваха правителството да предприеме действия за прекратяване на конфликта в Газа. Те поискаха още спиране на доставките на оръжие за Израел и отмяна на забраната на групата „Действие за Палестина“.

През юли тази година британското правителство обяви забраната на движението съгласно Закона за тероризма. Така членството или подкрепата за групата се превръща в престъпление, наказуемо с до 14 години затвор.