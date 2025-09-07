Александър Александров: Групата на България е много тежка, футболистите ни трябва да играят с по-голямо самочувствие

За мен националният отбор подходи с много голям респект към отбора на Испания. За 90 минути не получихме един жълт картон. Аз мисля, че трябваше да бъдем по-агресивни и да покажем по-голямо самочувствие. Това каза Александър Александров в специално интервю за БНТ. Той коментира загубата на България от Испания с 0:3 в първия мач от световните квалификации за Мондиал 2026 и предстоящата среща с Грузия днес, която БНТ 1 и БНТ 3 ще излъчат пряко от 16:00 ч.

"В годините ние не сме били само, но може би предишните поколения показвахме по-голямо самочувствие. Искахме да се натиграваме с отборите и не се притеснявахме от никой. За мен беше неразбираемо, защо играчите показаха чак толкова голям респект към отбора на Испания.

Той смята, че България е попаднала в много трудна група, в която са още Грузия и Турция.

"Отборите показват доста израстване. Наистина, групата е много тежка. Днес също трябва да се раздадат на максимум и да играят с по-голямо самочувствие и по-голяма увереност", смята бившият национал.

Според него пълният стадион е плюс за всеки един играч на терена.

"Естествено, че е добре за играчите да има публика. Футболът е заради хората, заради публиката. Това са в момента най-добрите български играчи. Така че ние трябва да си ги ценим и да ги уважаваме, а не да ги хулим", смята Александров.

На въпрос каква е реалистичната цел в тези квалификации, той отговори:

"Ами колкото може повече мачове да побеждаваме. Ние излизаме всеки един мач за победа. До колко ще успеем, това е отделен въпрос. Вие знаете новото правило, което го вкара президентът на БФС Георги Иванов за четиримата футболисти. Това е голям плюс за българските играчи. Защото ние трябва да се върнем точно към тези корени. Клубовете да почнат да налагат повече играчи, за да може националният отбор на България да има повече избор за футболисти. Когато ние имаме повече млади, добри български футболисти, те ще бъдат показани и националният отбор ще бъде според мен и по-добър."

Вижте интервюто във видеото!