Любомир Ганев: Момчетата отиват с желанието, амбицията и знанието, че могат да побеждават

Президентът на БФ волейбол Любомир Ганев смята, че мъжкият ни тим е изпълнил целта си с участието си в Лигата на нациите и е оптимист за представянето ни на предстоящото световно първенство във Филипините. Ганев бе специален гост в предаването "Арена спорт".

"Знам, че тези момчета отиват с желанието, амбицията и знанието, че могат да побеждават. Което е най-важното. Защото това трябва на един отбор. Трябва да има самочувствие. Трябва да знае, че и в най-трудни ситуации може да справи. Трябва да разчитат един на друг и да правят това, което правят на тренировка", коментира Ганев.

Той коментира и представянето на България в Лигата на нациите и пропуснатия шанс да отидем на финалите сред осемте най-добри.

"Аз мисля, че пътя, който сме си поставили за да стигнем до Олимпиадата в Лос Анджелис 2028-а, го изпълняваме точно стъпка по стъпка. Да, имахме шанс да стигнем на финалите и този шанс го имахме още на турнира в Бургас. Знаете, ако бяхме победили отбора на Турция, ако не беше нелепата контузия на Мони, след това е мача срещу Украйна, но аз мисля, че по-добре, че стана така, защото ние не бяхме готови още да отидеме на тези финали. И мисля, че прогресът трябва да върви така, както ние сме си го поставили за цел. Важно е, че момчетата видяха, че са много близо, така че няма как да има разочарование", каза Ганев.

"Ние сме единственият отбор заедно с Бразилия, който спечели най-много точки от световния ранкинг, ние се придвижихме с 5 позиции напред, което е нашата основна цел. Знаете, че едно от класиранията за Олимпийските игри в Лос Анджелис става и по ранкинг. В момента сме на 15-то място, така че няма как да има разочарование, напротив, имаме надежда, че продължавайки така, ще стигнем много напред", обясни той.

Световното първенство за мъже във Филипините започва в петък. На въпрос какво ще бъде решаващото за излизането от групата, президентът на БФ волейбол отговори:

"Решаващо е едно единствено, отборът да покаже това, което прави на тренировките. Да играят така, както тренират, да си помагат един на друг. Треньорският щаб е направил всичко, което трябва да се извърши, като техническа подготовка, тактическа такава, физическа. Така, че надявам се да са здрави. Аз винаги си пожелавам здраве, защото това е най-важното в нашия спорт. Да няма контузени и наистина да ни радват, защото тези момчета могат.

Ганев коментира и представянето на женския ни национален тим този сезон в Лигата на нациите, както и разочарованието на световното първенство, където не записахме нито една победа.

"Жените започнаха много добре представянето във волейболната Лига на нациите. Тази еуфория със връщането на старите опитни състезателки, които в предните две-три години нямаха възможност да присъстват, оказа своето влияние. Естествено, че вдигнаха и очакванията към отбора, че може да направи нещо повече. За съжаление, когато всичко се решава с един единствен мач, винаги може да стане някаква издънка. Все пак, знаете, че нашата група беше една от най-тежките групи. Може би голяма беше и отговорността върху тези момичета да направят. Ние нямаме абсолютно никакви проблеми, защото това състезание вече свърши. Ние мислиме за догодина, имаме Лига на нациите, има европейско първенство, така че това го оставяме назад и мислиме само напред", заяви Ганев.

Той каза, че отборът ни до 19 години, който стана световен първенец и тимът до 21-а, заел четвърто място на планетарния шампионат, ще бъдат гръбнака след години на женския отбор.

"Националният отбор ги чака и това са хората, които следващите години ще защитават флага на България на гърдите и естествено, че разчитаме на тях, защото те вече показаха, че могат", категоричен бе президентът на БФ Волейбол.

Любомир Ганев коментира и предстоящото дело по искане на Белчо Горанов срещу организирането на Общо събрание на БОК.

"Не съм запознат какво се случва с делата, защото няма как да бъда страна по това нещо, но мисля, че там нещата много отдавна са ясни за Международния Олимпийски комитет. Той е казал, той си признава избора на Весела Лечева", заяви Ганев.

Вижте разговора във видеото!