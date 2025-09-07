БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Илиан Илиев: Надявам се да сме изчистили главите

от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
Спорт
Селекционерът на българския национален отбор по футбол за мъже иска да види дух и взаимопомощ на терена срещу грузинците.

Илиан Илиев
Слушай новината

Надявам се да сме изчистили главите и да се концентрираме върху това, което ни предстои, защото то не е леко. Това заяви селекционерът на българския национален отбор по футбол за мъже Илиан Илиев в навечерието на втория двубой на "трикольорите" от квалификациите за Мондиал 2026 срещу Грузия.

Специалистът иска да види дух и взаимопомощ на терена срещу грузинците, защото в противен случай "лъвовете" ще имат проблеми.

"Имаше доста емоции и напрежение. Постоянно се случваше нещо. Надявам се да сме изчистили главите и да се концентрираме върху това, което ни предстои, защото то не е леко", сподели Илиев пред камерата на БНТ.

"Колкото и да не сме доволни след загубата от Испания, в много моменти момчетата показаха дух и взаимопомощ на терена, които и днес трябва да покажем, защото ако всеки се изолира в собствената си игра - ще имаме проблеми", добави той.

Вижте цялото интервю във видеото!

Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3!

