Илиан Илиев: Надявам се да сме изчистили главите

Надявам се да сме изчистили главите и да се концентрираме върху това, което ни предстои, защото то не е леко. Това заяви селекционерът на българския национален отбор по футбол за мъже Илиан Илиев в навечерието на втория двубой на "трикольорите" от квалификациите за Мондиал 2026 срещу Грузия.

Специалистът иска да види дух и взаимопомощ на терена срещу грузинците, защото в противен случай "лъвовете" ще имат проблеми.

"Имаше доста емоции и напрежение. Постоянно се случваше нещо. Надявам се да сме изчистили главите и да се концентрираме върху това, което ни предстои, защото то не е леко", сподели Илиев пред камерата на БНТ.

"Колкото и да не сме доволни след загубата от Испания, в много моменти момчетата показаха дух и взаимопомощ на терена, които и днес трябва да покажем, защото ако всеки се изолира в собствената си игра - ще имаме проблеми", добави той.

