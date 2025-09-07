БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Три години след потопа в Карловско - какво е възстановено в пострадалите от водния ад села?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христозова
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Три години след водното бедствие в Карловско, все още в трите най-тежко пострадали села Богдан, Каравелово и Слатина не е изцяло възстановена разрушената инфраструктура. Причината - общината не е получила от държавата всички необходими средства в размер на около 18 млн. лева, за да бъдат ремонтирани мостовете, улиците и деретата. От наводненията бяха засегнати 349 души.

Семко Нанков от Каравелово е един от най-тежко пострадалите от водното бедствие. Тогава той е на работа. Жена му се обажда, че ще се удави.

Семко Нанков: "То това нещо не може да се забрави. Тя е на леглото, викам - качи се на масата, тя не може да се качи, защото е инвалид и през това време се е обадила на сина. Аз работя и не мога да дойда, всичко беше наводнено и докато дойда малкият син я беше извадил."

Водата разрушава оградите и влиза в къщата. Три години по-късно Семко Нанков е благодарен, че вече има поне къде да живее, но споделя че още има хора, които не са се върнали към нормалните условия на живот.

Семо Нанков: "Не, не са се върнали, защото иска много средства да се върнат. Това е едно нещо, което си стягал цял живот и за един миг, за 20 минути, замина…"

Голяма част от пострадалата инфраструктура е възстановена. Все още не е ремонтиран големият мост, който свързва селата Слатина и Розино, както и няколко моста и улици.

Емил Кабаиванов, кмет на Карлово: "Слатинци минават през Столетово и Кърнаре, за да отидат до Розино, т.е. 15 км повече. Остават 4 моста - един в Слатина, два в Богдан и един в Каравелово, 3 улици в Слатина, 3 улици в Богдан, 2 улици в Каравелово и Бешбунарско дере в Карлово."

От местната власт се притесняват, че коритото на река Стряма не е почиствано след наводненията, като това е ангажимент на "Напоителни системи". От там казаха за БНТ, че преди началото на поливния сезон са извършили почистване на част от защитните съоръжения в реката и възстановителните дейности ще продължат след края му.

#наводнението в Каравелово #наводнението в Карловско #с. Слатина #наводненията в Карловско #село Богдан

Последвайте ни

ТОП 24

Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
1
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн по БНТ 1
Гледайте световната квалификация Грузия – България от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световната квалификация Грузия – България от 16:00...
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите
4
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото...
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България
5
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на...
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Регионални

Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа?
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа?
По-ниски цени на дървата за огрев в Югозападна България По-ниски цени на дървата за огрев в Югозападна България
Чете се за: 02:57 мин.
Пред фалит: Малки бизнеси изнемогват заради водната криза в Плевен Пред фалит: Малки бизнеси изнемогват заради водната криза в Плевен
Чете се за: 02:00 мин.
"Обединени за Трънско" - благотворителен концерт в помощ на пострадалите от пожара през юли "Обединени за Трънско" - благотворителен концерт в помощ на пострадалите от пожара през юли
Чете се за: 02:25 мин.
И днес продължава гасенето на пожара в Национален парк “Рила” И днес продължава гасенето на пожара в Национален парк “Рила”
Чете се за: 00:37 мин.
Чешки гражданин, управлявал мотоциклет, е загинал при катастрофа в Царево Чешки гражданин, управлявал мотоциклет, е загинал при катастрофа в Царево
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа?
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Повреда на кабела е причинила дерайлирането на фуникуляра в Лисабон Повреда на кабела е причинила дерайлирането на фуникуляра в Лисабон
Чете се за: 01:20 мин.
По света
И днес продължава гасенето на пожара в Национален парк “Рила” И днес продължава гасенето на пожара в Национален парк “Рила”
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Обединени за Трънско" - благотворителен концерт в помощ...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Израел засилва офанзивата си срещу град Газа
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Пред фалит: Малки бизнеси изнемогват заради водната криза в Плевен
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Обитателите на Хераклея
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ