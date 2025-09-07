Три години след потопа в Карловско - какво е възстановено в пострадалите от водния ад села?

Три години след водното бедствие в Карловско, все още в трите най-тежко пострадали села Богдан, Каравелово и Слатина не е изцяло възстановена разрушената инфраструктура. Причината - общината не е получила от държавата всички необходими средства в размер на около 18 млн. лева, за да бъдат ремонтирани мостовете, улиците и деретата. От наводненията бяха засегнати 349 души.

Семко Нанков от Каравелово е един от най-тежко пострадалите от водното бедствие. Тогава той е на работа. Жена му се обажда, че ще се удави.

Семко Нанков: "То това нещо не може да се забрави. Тя е на леглото, викам - качи се на масата, тя не може да се качи, защото е инвалид и през това време се е обадила на сина. Аз работя и не мога да дойда, всичко беше наводнено и докато дойда малкият син я беше извадил."

Водата разрушава оградите и влиза в къщата. Три години по-късно Семко Нанков е благодарен, че вече има поне къде да живее, но споделя че още има хора, които не са се върнали към нормалните условия на живот.

Семо Нанков: "Не, не са се върнали, защото иска много средства да се върнат. Това е едно нещо, което си стягал цял живот и за един миг, за 20 минути, замина…"

Голяма част от пострадалата инфраструктура е възстановена. Все още не е ремонтиран големият мост, който свързва селата Слатина и Розино, както и няколко моста и улици.

Емил Кабаиванов, кмет на Карлово: "Слатинци минават през Столетово и Кърнаре, за да отидат до Розино, т.е. 15 км повече. Остават 4 моста - един в Слатина, два в Богдан и един в Каравелово, 3 улици в Слатина, 3 улици в Богдан, 2 улици в Каравелово и Бешбунарско дере в Карлово."

От местната власт се притесняват, че коритото на река Стряма не е почиствано след наводненията, като това е ангажимент на "Напоителни системи". От там казаха за БНТ, че преди началото на поливния сезон са извършили почистване на част от защитните съоръжения в реката и възстановителните дейности ще продължат след края му.