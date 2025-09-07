Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Своеобразен рекорд е установен на скоростната тангента край София - лек автомобил е карал със 179 км/ч

Официално толкамерите вече отчитат средна скорост на движение. Заедно с това засичат и нарушителите, които ще бъдат глобявани. Наблюдават се 22 пътни отсечки - по магистрали и пътища с висока концентрация на произшествия.

Средната скорост на автомагистрала "Тракия" се засича в отсечките Вакарел - Ихтиман и Радиново - Цапалица, и в двете посоки на движение. Над 1500 са установените нарушения от камерите на толсистемата на определените 11 точки в цялата страна само за първите 7 часа, след като от днес започна налагането на санкции. Това съобщи за БНТ комисар Мария Ботева от "Пътна полиция". Установен е и своеобразен рекорд на скоростната тангента край София - лек автомобил е засечен със 179 км/ч.

комисар Мария Ботева, заместник-началник на отдел "Пътна полиция" в ГДНП: "За първите 7 часа общо 582-ма са нарушителите, като 518 са управлявали леки автомобили, а 64 са управлявали товарни автомобили над 12 тона. Това, което е особено интересно е, че голяма част са снимани в тъмната част на денонощието. На скоростната тангента от 00:00 часа до 7:00 часа - 179 км в час е най-високата установена скорост от лек автомобил, а по отношение на товарни автомобили за скорост е 122 км в час. Пак казвам, това е на скоростната тангента край София."

снимка: БТА/Архив

Системата за средна скорост работи чрез поне две камери, в началната и крайната точка, които засичат преминаването на автомобила и неговата скорост. Наш екип събра реакции на шофьорите, които преминаха през наблюдаваните отсечки на магистралата.

От днес влизат в сила и други промени в Закона за движението по пътищата, които засягат шофирането в аварийната лента, преминаването през релсов път, също така има и нови правила за пешеходците и за управляващите електрически тротинетки.

Вижте прякото включване на Нели Ангелова от АМ "Тракия"

