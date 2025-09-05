Сайтът на "Националното тол управление" ще ни информира на кои отсечки ще се отчита средна скорост

Точно в полунощ на 7 септември толкамерите вече официално ще отчитат средната скорост. А данните ще се подават директно към МВР.

Всички отсечки ще бъдат качени на сайта на Националното тол управление. Системата за средна скорост работи чрез поне две фиксирани камери, които ще изчисляват преминаването на автомобила.

Разликата във времето ще показва колко бързо е изминато разстоянието. Формулата, чрез която ще се изчислява е скоростта е равна на разстоянието делено на времето. Ако тя надвишава ограничението, ще се регистрира нарушение и ще се наложи глоба на водача на автомобила. От МВР ще мобилизират всички екипи, които ще бъдат по пътните артерии в страната. Ще има и две акции.