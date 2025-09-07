БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

БЕЗВОДИЕТО В ПЛЕВЕН

Пред фалит: Малки бизнеси изнемогват заради водната криза в Плевен

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Запази

За днес е обявен нов протест в града заради безводието

Пред фалит: Малки бизнеси изнемогват заради водната криза в Плевен
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Продължава реконструкцията на вътрешния водопровод в Плевен, ремонтират се проблемни участъци и по още две улици. Водният режим, на който са подложени близо 100 хиляди души в областта, остава, а хората продължават да плащат едни от най-високите сметки за вода в страната. На този фон частичното бедствено положение в града и други 14 населени места беше удължено до 1 октомври. А за днес е обявен нов протест в града заради безводието.

Николай Нечев е собственик на автомивка, но заради водната криза бизнесът му е пред фалит. Връща клиенти, защото не може да изпълни поръчките.

Николай Нечев: "Имаме ограничение, естествено, с питейна вода да мием. И това го спазваме много стриктно от общината. За това имаме специален сондаж и кладенец. Но той е малък и стига за измиването на няколко коли. Разбира се, че бърка бизнеса. Още се занимаваме с пране на килими, не можем да спазваме сроковете понякога на хората, които са ни ги дали. Много спъва работата."

Споделя, че в редките случаи, когато пуснат водата, тя е примесена с кал и пясък.

Николай Нечев: "На хората наистина им писна. Писна им, защото ни си плащаме водата, пък насреща няма нищо, защото тя тече кална или тече въздух, който върти също водомера и ние го плащаме, дефакто."

Докато се изпълнят обещанията за модернизиране на ВиК-структурата и намаляване на загубите по водопреносната мрежа, плевенчани остават с ограничен достъп до вода, но за сметка на това плащат по 4 лева и 18 стотинки за кубик вода.

#водната криза в Плевен #автомивка #безводие #без вода

Водещи новини

По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна скорост на 22 точки в страната
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна скорост...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска пристига в България Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска пристига в България
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Нова размяна на удари между Русия и Украйна Нова размяна на удари между Русия и Украйна
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Пред фалит: Малки бизнеси изнемогват заради водната криза в Плевен Пред фалит: Малки бизнеси изнемогват заради водната криза в Плевен
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
"Обединени за Трънско" - благотворителен концерт в помощ...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Израел засилва офанзивата си срещу град Газа
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Палки, сълзотворен газ и водни оръдия: 10 месеца след трагедията в...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото...
Чете се за: 03:42 мин.
Спорт
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ