Пред фалит: Малки бизнеси изнемогват заради водната криза в Плевен

Продължава реконструкцията на вътрешния водопровод в Плевен, ремонтират се проблемни участъци и по още две улици. Водният режим, на който са подложени близо 100 хиляди души в областта, остава, а хората продължават да плащат едни от най-високите сметки за вода в страната. На този фон частичното бедствено положение в града и други 14 населени места беше удължено до 1 октомври. А за днес е обявен нов протест в града заради безводието.

Николай Нечев е собственик на автомивка, но заради водната криза бизнесът му е пред фалит. Връща клиенти, защото не може да изпълни поръчките.

Николай Нечев: "Имаме ограничение, естествено, с питейна вода да мием. И това го спазваме много стриктно от общината. За това имаме специален сондаж и кладенец. Но той е малък и стига за измиването на няколко коли. Разбира се, че бърка бизнеса. Още се занимаваме с пране на килими, не можем да спазваме сроковете понякога на хората, които са ни ги дали. Много спъва работата."

Споделя, че в редките случаи, когато пуснат водата, тя е примесена с кал и пясък.

Николай Нечев: "На хората наистина им писна. Писна им, защото ни си плащаме водата, пък насреща няма нищо, защото тя тече кална или тече въздух, който върти също водомера и ние го плащаме, дефакто."

Докато се изпълнят обещанията за модернизиране на ВиК-структурата и намаляване на загубите по водопреносната мрежа, плевенчани остават с ограничен достъп до вода, но за сметка на това плащат по 4 лева и 18 стотинки за кубик вода.