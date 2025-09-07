Георги Миланов: Мачът с Испания е забравен, двубоят с Грузия е също толкова тежък

Георги Миланов даде специално интервю за "Арена спорт" преди гостуването на българския национален отбор по футбол срещу Грузия в мач от група Е за квалификациите за Мондиал 2026 в Северна Америка.

Националът коментира изминалия двубой на "трикольорите" срещу европейския шампион Испания, завършил 0:3 пред 40 000 зрители на Националния стадион "Васил Левски", както и предстоящия мач с един от най-проспериращите отбори в последно време.

"Бяхме в голяма еуфория, защото такива звезди дойдоха в България за първи път и играхме срещу тях, но вече този мач е забравен. Ние сме професионалисти и просто нямаме много време. Трябва максимално бързо да се настроим за мача утре, който ще е, мога да кажа, също толкова тежък, колкото и този с Испания в София", посочи Миланов. "Ние живеем в някакъв друг свят и много добре знаем отбора на Грузия, с какви футболисти разполага. Тази седмица е изключително кратка, много интензивна със страхотни матчове, така че трябва да подходим максимално сериозно, в което не се и съмнявам. Аз и някои от момчетата играхме преди 3 години тук, и знаем колко тежко е. Те имат страхотна подкрепа от трибуните", добави той.

"Надявам се утре да имаме доста повече положения да играем с топката, защото ние също имаме техничари, които искат да играят с нея", сподели халфът на "лъвовете".

Вижте интервюто на Стефан Георгиев във видеото!

Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3!



