БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Миланов: Мачът с Испания е забравен, двубоят с Грузия е също толкова тежък

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Халфът на българския национален отбор по футбол е уверен, че "трикольорите" ще подходят максимално сериозно при гостуването си в Тбилиси.

георги миланов арена спорт
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Георги Миланов даде специално интервю за "Арена спорт" преди гостуването на българския национален отбор по футбол срещу Грузия в мач от група Е за квалификациите за Мондиал 2026 в Северна Америка.

Националът коментира изминалия двубой на "трикольорите" срещу европейския шампион Испания, завършил 0:3 пред 40 000 зрители на Националния стадион "Васил Левски", както и предстоящия мач с един от най-проспериращите отбори в последно време.

"Бяхме в голяма еуфория, защото такива звезди дойдоха в България за първи път и играхме срещу тях, но вече този мач е забравен. Ние сме професионалисти и просто нямаме много време. Трябва максимално бързо да се настроим за мача утре, който ще е, мога да кажа, също толкова тежък, колкото и този с Испания в София", посочи Миланов.

"Ние живеем в някакъв друг свят и много добре знаем отбора на Грузия, с какви футболисти разполага. Тази седмица е изключително кратка, много интензивна със страхотни матчове, така че трябва да подходим максимално сериозно, в което не се и съмнявам. Аз и някои от момчетата играхме преди 3 години тук, и знаем колко тежко е. Те имат страхотна подкрепа от трибуните", добави той.

"Надявам се утре да имаме доста повече положения да играем с топката, защото ние също имаме техничари, които искат да играят с нея", сподели халфът на "лъвовете".

Вижте интервюто на Стефан Георгиев във видеото!

Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3!

Свързани статии:

България иска да си върне живеца при гостуването на Грузия за световните квалификации
България иска да си върне живеца при гостуването на Грузия за световните квалификации
Двубоят започва от 16:00 ч. и ще бъде излъчен в ефира на БНТ!
Чете се за: 03:00 мин.
#Георги Миланов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
1
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
Гледайте световната квалификация Грузия – България от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте световната квалификация Грузия – България от 16:00...
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите
3
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото...
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България
4
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на...
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
5
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
Съдът остави в ареста четиримата, задържани за побоя над шефа на полицията в Русе
6
Съдът остави в ареста четиримата, задържани за побоя над шефа на...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Специално за БНТ

Георги Младенов: Фланелката с номер 12 е попаднала в много верни ръце
Георги Младенов: Фланелката с номер 12 е попаднала в много верни ръце
Николай Върбицалиев: Всичко се нареди по най-добрия начин за Никола Цолов Николай Върбицалиев: Всичко се нареди по най-добрия начин за Никола Цолов
Чете се за: 02:35 мин.
Димитър Димитров: Очакванията на българския народ към националния отбор са прекалено големи Димитър Димитров: Очакванията на българския народ към националния отбор са прекалено големи
Чете се за: 02:35 мин.
Каква е атмосферата преди мача Грузия - България и има ли въпросителни в отбора Каква е атмосферата преди мача Грузия - България и има ли въпросителни в отбора
Чете се за: 00:30 мин.
Илиан Илиев: Надявам се да сме изчистили главите Илиан Илиев: Надявам се да сме изчистили главите
Чете се за: 01:20 мин.
България иска да си върне живеца при гостуването на Грузия за световните квалификации България иска да си върне живеца при гостуването на Грузия за световните квалификации
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Росен Желязков: Активната роля на България в НАТО е гаранция за националната ни сигурност
Росен Желязков: Активната роля на България в НАТО е гаранция за...
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа? Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас през седмицата Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас през седмицата
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По света
И днес продължава гасенето на пожара в Национален парк...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Японският премиер Шигеру Ишиба подава оставка
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Повреда на кабела е причинила дерайлирането на фуникуляра в Лисабон
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Папа Лъв XIV канонизира първия милениал светец
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ