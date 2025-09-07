Георги Младенов: Фланелката с номер 12 е попаднала в много верни ръце

Дни след трансфера на Борислав Младенов в Апоел Тел Авив, се срещаме с неговия баща Георги Младенов. Разговаряме в училището, в което самият той започва с баскетбола. В 127. училище "Иван Денкоглу" първи съвети за играта и живота му дава не кой да е, а неговият баща Младен Младенов.

"Много спомени имам тук. Тук започнах, тук съм учил, тук беше покойният ми баща Младен Младенов дълги години учител", започна разказа си легендата на българския баскетбол.

Борислав Младенов също е възпитаник на 127. училище.

"Тук съм го водил в първи клас. Тук изкара до седми клас и после се премести в спортното на Левски на Герена, тъй като нямаше как да бъде по два пъти на тренировка. Много неща оттук се започнали. И много хора са започнали при баща ми", добави той.

По адрес на Боби Младенов, който преди дни подписа тригодишен договор с израелския тим, Георги Младенов обясни:

"Той отдавна тръгна по своя собствен път. Аз съм много горд с Боби. Не защото ми е син. Аз винаги съм се отнасял с него, когато става за баскетбол, като треньор с играч."

Относно трансфера му в Апоел Тел Авив, Младенов сподели:

"Понякога нещата идват и стават толкова бързо, че трябва да си готов да ги приемеш. Защото ако не си готов, пак се връщаш на изходна позиция. А, според мен, той е готов. Готов е и много добре разбира какво се случва. Много добре знае какво се случва. Знае как да понесе всички тези неща и натоварвания, и да покаже себе си."

"Той не говори за нищо друго, освен за баскетбол. Не знам, мания ли е, какво е, но пък си струва. Струва си, защото той наистина живее с това и живее с това да продължи това, което съм правил аз. Онзи ден в Русе, когато играха контрола с румънците. И отвън едно детенце беше с майка си и майка му се обърна и каза, това е на Боби Младенов баща му. Вече се обръщат нещата и е нормално да се обръщат нещата. Това е той. Оттук нататък ще бъде той и само той", горд е бившият национал на България.

Младенов смята, че наследникът му е по-добър от самия него на тези години.

"Съвсем друга му е физиката и всичко е друго. Неговите предимства са това, че той има възможността да отиде да играе където си иска. Където заслужава. Докато при нас беше друго. Аз нямах толкова тежки контузии. И той не попадна в годините, като беше млад, на хора, които ще му повярват. Затова казах, че много е трудно да бъдеш българин в Италия", обясни той.

Борислав Младенов бе сред реализаторите за националния ни отбор в световните предквалификации през август т.г. Във втория мач с Австрия, той записа 30 точки и 8 борби за успеха. Запитан може ли да бъде лидер на националния отбор, Георги Младенов отговори:

"Ами, да. Дано така да продължава. Защото това е отборът, който след време ще участва в квалификации, които трябва да се класират и за европейско. Това са момчета. Това е отборът, който ще бъде бъдещето на България. И ние ако не ги подкрепиме в този момент, ще бъде срамно. А колкото дали той ще бъде лидер, със сигурност мисля, че може. Показа го, че може. Когато даваш максимума от себе си, когато си през цялото време на 100% концентриран и тренираш, стигаш твоето ниво. Може да нямаш ниво, може небето да ти е таван. Така че от него зависи. Защо пък да не бъде следващият след Георги Глушков и Сашо Везенков в НБА. Нищо не се знае. Аз му го пожелавам, Защото той с това живее. Смятам, че всеки един човек има своите шансове."

"Както всички му се подиграваха и се подхилваха зад гърба му, че може да бъде част от Евролигата, сега е факт. Той не е изиграл един мач за Евролигата. Догодина ще бъде пълпоправен член на този отбор, със сигурност на 100%. Тази година как ще бъде, както ти казах, това е решение на клуба. Но защо Евролигата, както ти каза, да не бъде трамплин или пътеката към НБА. Този, който го няма вече от 24 години, баща ми, ми каза или ще бъдеш някой, или просто отиде да се забавляваш като дебелариум, да не си дебел. И аз реших, че трябва да бъда някой. Той също е решил. Е, щом си решил, тогава трябва да рискуваш много неща. Трябва да се лишиш от много неща", добави Младенов.

Относно фланелката с номер 12, с която легендата на българския баскетбол записва паметни моменти в кариерата си, и с която днес вече играе и Борислав Младенов, той заяви:

"Аз съм я взел тази фланелка от Георги Димитров. Тя беше развита. Тя беше доказана. Играчът прави така номерът да бъде известен. Сега ако взема на Майкъл Джордан номера и го сложа, дали ще съм Майкъл Джордан. Той каза, аз ще направя така, че номер 12 много повече да струва отколкото при теб. Според мен номер 12 фланелката е попаднала в много верни ръце. Искам да чуя, че е добър човек, че е успял добър човек. Повече не ми трябва", завърши Георги Младенов.

