Баскетболните национали матираха Австрия за ключова победа в предварителните световни квалификации

Българският национален отбор за мъже намери пътя към първи успех в предварителните квалификации за световното първенство в Катар през 2027 година. Селекцията на Росен Барчовски матира Австрия с 87:78 в среща от петия кръг в група F, изиграна в "Арена Ботевград". Българите държаха съдбата си в свои ръце през огромна част от мача и въпреки че австрийците намериха начин да усложнят тяхната задача, особено в заключителната четвърт, родните национали сътвориха силен край, с който почти се доближиха до своята цел - успех с 12 точки, с колкото загубиха на австрийска земя.

По този начин "лъвовете" имат на сметката си една победа и две загуби, с което се изкачиха до второто място във временното класиране и вече имат по-добри шансове да намерят място в същинските пресявки за Мондиала, а съставът на Крис О'Шей е на обратния полюс и се намира на върха. За "трикольорите" остана последен мач на 20 август (сряда), когато ще имат визита Нидерландия в Алмере и ще гонят задължителна победа.

Откриващите моменти се славеха с бързо темпо, слаба резултатност и надстрелването от двете страни. Прилив на енергия в защита, съчетана с точния мерник на Борислав Младенов и силното включване от пейката на Христо Бъчков, тласна домакините към едноличното водачество и аванс от 6 точки в края на встъпителния период.

Българите отвориха силно и втората десетка, в която чрез нова солидна игра в защита започнаха да докосват двуцифрената разлика. Присъствието под коша на Якоб Пьолтъл въдвори сериозен ред в австрийските редици, връщайки напрежението в българските, но Младенов спаси кожата на „лъвовете“, които намериха начин да се оттеглят в съблекалнята при 38:37.

Пьолтол се превръщаше във все по-сериозна заплаха за българската защита на старта на третата част, докато от другата страна Константин Костадинов, Димитър Димитров и Младенов обединиха усилия по пътя към нова крехка преднина. На сцената изгряха още Илиян Пищиков и Силвън Ландсбърг, но първият имаше последната дума и „трикольорите“ си извоюваха 3-точков актив след 30 минути игрово време.

Пьолтъл и Ландсбърг попаднаха под светлините на прожекторите при откриването на заключителната четвърт, когато поведоха австрийците към обрата. Младенов, Димитров и Костадинов бяха на друго мнение, за да възстановят баланса на силите. Впоследствие далечни снаряди на Костадинов и Младенов окрилиха българския обрат и двуцифрена разлика, която и отвори пътя им към успеха до финалната сирена.

Борислав Младенов нямаше спиране, отчитайки се със своите 30 точки за българите, допълнени от 8 борби и 6 точни шута зад арката. Константин Костадинов се разписа с 15 и 11 овладени под двата ринга топки, Илиян Пищиков отбеляза 11 точки, Димитър Димитров финишира с 10 и 5 овладени под двата коша топки.